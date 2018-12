Una década después del arresto de Madoff, víctimas siguen recuperando dinero

Una década después del arresto del inversor Bernie Madoff, condenado a 150 años de cárcel por cometer la mayor estafa piramidal de la historia en Estados Unidos , sus víctimas siguen recuperando dinero gracias a los encargados de la liquidación de su firma y a la Justicia del país.

Los abogados Irving Picard y David Sheehan, designados por las autoridades como administradores de la liquidación de la firma "Bernard L. Madoff Investment Securities", habían recuperado hasta el pasado 30 de noviembre un total de US$ 13,305 millones a través de acuerdos con aquellos que se beneficiaron.

Así lo exponen en su página web, The Madoff Recovery Initiative, donde indican que el fondo fiduciario del Acta de Protección del Inversionista de Valores ha "recuperado o alcanzado acuerdos para recuperar" esa cifra, superior al 75% de los US$ 17,500 millones perdidos por los clientes que han puesto denuncias.

"Esta recuperación excede de lejos cualquier esfuerzo de restitución previo relacionado con esquemas de Ponzi, tanto en términos de dólares como de porcentaje de fondos robados recuperados", destacan.

Los fideicomisarios detallan también la diversa procedencia de los fondos, que van desde firmas de inversión como Trotanoy (unos US$ 29 millones) o Alpha Prime (casi US$ 76.5 millones) hasta el inversor Jeffry Picower (US$ 5,000 millones), ya fallecido, quien como asesor de Madoff fue uno de los grandes receptores de la estafa.

Por otra parte, el Departamento de Justicia estadounidense tiene un Programa de Compensación de Víctimas en el que se enmarca el Fondo de Víctimas de Madoff, que tiene como objetivo devolver US$ 4,050 millones y ha hecho ya tres entregas a víctimas.

Los US$ 695.4 millones que la Justicia destinó el pasado noviembre a compensar a 27,000 víctimas repartidas por todo el mundo se ha convertido en el pago más cuantioso de la historia del programa, según destacó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El fiscal general auxiliar, Brian A. Benczkowski, indicó en un comunicado que la estafa de Madoff "devastó planes de jubilación y fondos de pensiones, organizaciones sin ánimo de lucro y a miles de inversores individuales en 49 estados Y el Distrito de Columbia -en Estados Unidos-, y en 121 otros países".

El Fondo de Víctimas de Madoff ha distribuido ya más de la mitad de su capital, unos US$ 2,000 millones (56.65%), y fue financiado en gran parte por el patrimonio decomisado al inversor Jeffry Picower, que falleció en el 2009 a los 67 años.

Los fondos correspondientes a Picower representan US$ 2,200 millones, y otros US$ 1,700 millones proceden de un acuerdo de encausamiento diferido con el banco JPMorgan Chase, del que era cliente el inversor estadounidense y que se considera no revisó con detalle las actividades criminales de Madoff.

Richard Breeden, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y gestor especial del fondo gubernamental para víctimas de Madoff dijo en la página web oficial que se están "devolviendo más dólares a la gente que nunca" y que esperan que miles de personas más recuperen su dinero.

"Esperamos que nuestro esfuerzo esté demostrando que, como sociedad, no nos quedamos sin hacer lo posible por arreglar los estragos de este crimen contra inversores inocentes", expresa Breeden, quien ha trabajado por la recuperación financiera de las víctimas pero también de la "confianza en el estado de derecho".

Madoff, que hoy tiene 80 años, fue detenido el 11 de diciembre del 2008 y tres meses después admitió que había convertido su firma de inversión en la mayor estafa piramidal del mundo en su propio beneficio, el de su familia y el de su círculo más cercano.

Según las autoridades, su estafa superó los US$ 65,000 millones, por encima de los US$ 50,000 que inicialmente había confesado. El juez lo sentenció a 150 años de prisión y a pagar una multa de casi US$ 171,000 millones, recuerda la Fiscalía.