DACA: Gobierno de Estados Unidos señala que deportar a "Dreamers" no es prioridad

Deportar a inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente siendo niños no será una prioridad federal, incluso si los legisladores no aprueban un programa para protegerlos, dijo la jefa del Departamento de Seguridad Nacional en una entrevista divulgada el martes.

En una entrevista con CBS News antes de una audiencia ante el Congreso, Kirstjen Nielsen dijo que mientras los llamados "Dreamers" estén registrados ante las autoridades federales no serán una prioridad, pese a que el presidente Donald Trump manifestó que cancelaría el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

"No será una prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas", dijo. "Si usted es un DACA que cumple con su registro, lo que significa que no ha cometido un crimen y está registrado, no será una prioridad para el Servicio si el programa termina", añadió.

Aunque autoridades federales han dicho que no se enfocarán en los Dreamers, Trump ha expandido significativamente las categorías de personas que pueden ser prioritarias para deportación mientras abogados de inmigrantes dicen que los beneficiarios del DACA que pierdan su estatus están en riesgo.

Los comentarios de Nielsen tuvieron lugar en momentos en que Trump y legisladores negocian un acuerdo migratorio y tras controvertidas declaraciones que formuló Trump en una reciente reunión en la Casa Blanca.



Agencia Reuters