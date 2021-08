En las dos décadas transcurridas desde los atentados del 11 de setiembre del 2001, Estados Unidos ha gastado más de US$ 2 billones en la guerra de Afganistán o lo que es lo mismo US$ 300 millones al día durante 20 años.

Esto es según estimaciones del Proyecto Costes de Guerra de la Universidad de Brown, formado por 50 investigadores de uno de los centros universitarios más prestigiosos de Estados Unidos.

Entrenamiento de las fuerzas afganas

De acuerdo a sus cálculos, estos US$ 2 billones incluyen US$ 800,000 millones en costos directos de la guerra y US$ 85,000 millones para entrenar a las fuerzas afganas, cuya preparación ha quedado en evidencia tras el rápido avance de los talibanes en la toma de casi todo el país, incluido Kabul.

De hecho, las capacidades de las fuerzas afganas fueron sobrestimadas “seriamente” por Estados Unidos, indica el último informe del Inspector General Especial estadounidense para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, en inglés) presentado al Congreso.

En ese documento, el SIGAR aseguró que los sistemas avanzados de armas, vehículos y logística utilizados por los militares occidentales “estaban más allá de las capacidades de la fuerza afgana, en gran parte analfabeta y sin educación”.

Tareas de reconstrucción

Además de la inversión en las fuerzas afganas, existen partidas de gasto en términos de reconstrucción, intereses bancarios y pagos a veteranos de la guerra, entre otras.

Desde el 2001, Estados Unidos ha asignado más de US$ 144,000 millones a la reconstrucción afgana a través de contratistas privados y diferentes ONG.

A pesar de los esfuerzos, el inspector general determinó en su estudio que gran parte de esas partidas se desperdiciaron en programas “mal concebidos” o corruptos.

Los contratistas privados y las ONG tuvieron como objetivo implementar programas y proyectos para remodelar las fuerzas de seguridad de Afganistán, mejorar la gobernanza, ayudar al desarrollo económico y social y combatir el tráfico de drogas.

Lucha contra el tráfico de drogas y la pobreza

Para este último punto se destinaron unos US$ 10,000 millones, ya que Afganistán es el productor del 80% de la heroína existente a nivel mundial, apunta un informe del SIGAR.

También tiene especial importancia el tráfico de opiáceos, que son una fuente de ingreso recurrente para los talibanes.

Brown también ha proyectado que el costo de los intereses de la deuda de la guerra afgana de Estados Unidos aumentará a unos US$ 6.5 billones para el 2050.

Para el desarrollo económico y social de Afganistán, Washington ha destinado más de US$ 24,000 millones con pocos resultados, ya que la mayor parte de la población afgana vive a día de hoy en pobreza.

Los costos médicos y por discapacidad de los veteranos de las guerras de Afganistán e Irak, que ascienden a US$ 350,000 millones, continuarán durante décadas, de acuerdo al SIGAR.

Según expertos, más de la mitad de ese gasto pertenece a los esfuerzos en Afganistán.

En total, el Proyecto Costes de la Guerra de la Universidad de Brown estima que el gasto total en la guerra de Afganistán hasta el momento ha sido de US$ 2.26 billones para las arcas estadounidenses.

Sin embargo, los investigadores señalaron que es difícil evaluar el costo total porque los métodos contables varían entre los diferentes departamentos gubernamentales, como el de Defensa o el de Estado, y también cambian con el tiempo, lo que lleva a estimaciones diferentes.

Vidas humanas perdidas

Más allá del coste económico, Estados Unidos ha perdido 2,448 miembros de sus Fuerzas Armadas en la lucha contra los talibanes y casi 4,000 contratistas de empresas militares privadas.

Por otro lado, más de 66,000 efectivos militares y policiales afganos y 47,000 civiles han muerto en los últimos 20 años por culpa de la guerra de Afganistán, señalan datos del mismo centro.