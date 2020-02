Crisis del coronavirus siembra caos en Washington y Wall Street

En las 24 horas después de que el presidente Donald Trump asegurase a los estadounidenses que la respuesta al coronavirus estaba controlada, comenzaron a emerger señales de caos, desde Washington a Wall Street.

El Gobierno de Trump fue acusado de no proporcionar equipo de protección o capacitación a los trabajadores que ayudaron a evacuar a los estadounidenses que se encontraban en el lugar de origen del brote en China. Los kits de diagnóstico distribuidos a ciudades y estados no han funcionado, lo que limita la capacidad de los trabajadores de salud en primera línea para buscar el virus.

En California, se diagnosticó a la primera paciente sin vínculo a un caso conocido, lo que aumenta el temor de que el patógeno ya esté circulando silenciosamente por algunas partes del país.

El jueves por la noche, Trump hizo declaraciones sobre la situación desde la Casa Blanca y calificó la respuesta de Estados Unidos al virus hasta ahora como “un logro increíble”.

“Di una conferencia de prensa ayer [jueves] que fue muy buena”, dijo Trump en el evento, que se describió como un debate sobre el éxito de su Administración en empoderar a los miembros de la comunidad afroamericana. “En resumen, fue una rueda de prensa tranquila, una conferencia para decir que nos está yendo bien”.

Pero esa no era la opinión en Wall Street, donde el mercado bursátil de Estados Unidos entró en una corrección, con una caída de más del 10% frente a máximos recientes, lo que culminó una de las peores rachas bursátiles desde los días más oscuros de la crisis financiera.

El Dow Jones Industrial Average registró la peor caída de puntos en un solo día, perdiendo 1′190.95 puntos, o un 4.4%, mientras que el índice S&P 500 se desplomó un 4.4% a su nivel más bajo desde octubre. Los rendimientos de los bonos caían ya que los inversores buscaban refugio en la deuda del Tesoro de Estados Unidos, y los precios de las materias primas se desplomaron.

El petróleo bajó muy por debajo de US$ 50 por barril. Los analistas de Goldman Sachs Group Inc. redujeron su perspectiva para el crecimiento de las ganancias de las empresas estadounidenses a cero para el año.

El período que comenzó con la conferencia de prensa de Trump el miércoles por la noche y terminó con acusaciones contra el Gobierno de no proteger a sus propios empleados frente al virus se convirtió en una cadena caótica de eventos que han dado un zarpazo a la percepción de que la crisis tendrá poco impacto en Estados Unidos. Incluso si el número de casos en Estados Unidos se mantiene bajo, lo que es poco probable, según expertos en salud, parece que la confianza del público y los inversores se tambalea.

“Posiblemente es lo peor que he visto en mi carrera”, manifestó Scott Minerd , director de inversiones de Guggenheim Partners, firma en la que gestiona activos por alrededor de US$ 215,000 millones, en una entrevista con Bloomberg Television. “He pasado por muchas cosas. He pasado por el colapso del mercado de valores en 1987, pasé por la crisis financiera. Esto podría convertirse en algo extremadamente serio”.

Los expertos en enfermedades no ofrecen una perspectiva más optimista sobre el futuro del brote, que han advertido que tiene el potencial de trastornar el día a día. Mike Osterholm , director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la escuela de medicina de la Universidad de Minnesota, dijo que le preocupa que el caso de California sea la punta de un iceberg.

“La transmisión continúa”, dijo Osterholm en una entrevista telefónica. “No va a ser diferente que en Oriente Medio, la Unión Europea o Asia”.

Un caso preocupante

La conferencia de prensa de Trump en la Casa Blanca el miércoles por la noche comenzó con un mensaje tranquilizador: “Debido a todo lo que hemos hecho, el riesgo para el pueblo estadounidense sigue siendo muy bajo”.

Eso es cierto. Expertos dentro y fuera del Gobierno han establecido que la tasa de mortalidad del virus es de alrededor del 2%. Para la mayoría de las personas, es poco probable que un caso sea grave o mortal. La preocupación es que haya una propagación de gran alcance, infectando a suficientes personas para acumular una cifra de fallecimientos seria, y que las medidas necesarias para frenarla tambaleen la economía, como lo hicieron brevemente en China.

Conforme el presidente hablaba el miércoles por la noche, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se preparaban para emitir un comunicado en el que reconocían una preocupación: a una paciente de Estados Unidos se le había diagnosticado el coronavirus, pero la persona no tenía antecedentes de viajes a China o contacto con otros pacientes conocidos. Era una señal de lo que se conoce como propagación en comunidad: la transmisión de una infección de persona a persona fuera del grupo de personas que los profesionales de la salud han identificado como de mayor riesgo.

Trump había sido informado sobre el nuevo caso antes de hablar con los periodistas y se le dijo que no estaba relacionado con otros brotes, según personas familiarizadas con el asunto. Pero con pocos datos, solo hizo una breve referencia a lo que sería una noticia importante más tarde esa noche.

Los CDC tomaron medidas para ampliar el control el jueves, y dijo que elevaría en gran medida el número de personas a las que se somete a pruebas para detectar el virus. Según los nuevos criterios, se examinará a cualquier persona con síntomas y que además haya viajado recientemente a China, Irán, Italia, Japón o Corea del Sur en los últimos 14 días. También se examinará a pacientes que tienen enfermedades respiratorias inferiores graves e inexplicables que requieren hospitalización.

“Creo que se ha manejado mal a nivel federal”, dijo Art Caplan, profesor de bioética en la Universidad de Nueva York. “Todos los que conozco están hablando de eso. No están asustados, pero sí preocupados”.