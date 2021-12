EEUU







Crédito fiscal para autos eléctricos en EE.UU. une a Canadá y México Lo que está en juego es una disposición en la ley Build Back Better de US$ 1.75 billones de Estados Unidos que ofrece US$ 4,500 adicionales en créditos fiscales a compradores de vehículos eléctricos fabricados por trabajadores estadounidenses sindicalizados.