Investigadores estadounidenses han iniciado dos ensayos clínicos que examinan el uso de anticoagulantes para ayudar a pacientes con COVID-19 a evitar coágulos que provocan accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos e insuficiencia orgánica.

En un estudio, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) examinarán a pacientes hospitalizados, dijo Francis Collins , director de los NIH, en una llamada con periodistas el jueves. El segundo estudio se centrará en personas que no han sido hospitalizadas.

Los ensayos forman parte de la operación Warp Speed del presidente Donald Trump para acelerar el desarrollo de tratamientos y vacunas de COVID-19.

Los incidentes de coagulación son “sorprendentemente más frecuentes” en los pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, y el problema se evidencia entre 20% y 30% de ellos, dijo Gary Gibbons , director del Instituto del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los NIH, que dirigirá los ensayos. Otros pacientes de cuidados intensivos sufren de coagulación entre 5% y 10% del tiempo, dijo.

Gibbons dijo que espera tener respuestas del ensayo en “meses, no años”.

Los médicos notaron las coagulaciones al principio de la pandemia y han estado usando anticoagulantes de varias formas para ayudar a los pacientes, dijo Collins. Los ensayos ayudarán a los médicos a “tener una idea clara de cuál es la forma más beneficiosa”, dijo.

El vínculo entre el COVID-19 y la coagulación parece estar en las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos del cuerpo. Estas células contienen una proteína a la que se adhiere el nuevo coronavirus cuando infecta el cuerpo, incluidos los pulmones, el corazón y otros órganos, explicó Gibbons en junio.

Los pacientes hospitalizados recibirán dosis bajas o altas del anticoagulante heparina, mientras que los que reciben tratamiento fuera del hospital recibirán aspirina, un anticoagulante llamado apixaban o un placebo. Los investigadores también buscarán rasgos genéticos comunes entre aquellos que no están hospitalizados y que luego desarrollan complicaciones.

Los investigadores evaluaron previamente los registros de más de 2,700 pacientes con COVID-19 hospitalizados en Mount Sinai Health System y encontraron señales de que los anticoagulantes podrían ayudar a mejorar la supervivencia, según un artículo de junio publicado en Journal of the American College of Cardiology.