Los Conway, una poderosa pareja de Washington dividida sobre Donald Trump

Él es uno de los críticos más duros de Donald Trump . Ella es una de las asesoras más cercanas del presidente. Y son marido y mujer. Por eso, el matrimonio de George T. Conway III y Kellyanne Conway ha sido descrito como el mejor reality show de Washington.

Kellyanne Conway, de 51 años, fue directora de la campaña presidencial de Trump y es considerada por muchos como una pieza clave en la elección del millonario en la Casa Blanca.

Actualmente asesora del presidente, es conocida sobre todo por su combativa promoción de las políticas de la administración en programas de televisión y por haber acuñado la expresión "hechos alternativos".

George Conway, de 55 años, es su marido desde hace 17 años y padre de sus cuatro hijos: tres mujeres y un hombre, George Jr.

Prominente abogado conservador, Conway es un antiguo miembro del Partido Republicano que, hasta la llegada de Trump, era considerado como un candidato estrella para un puesto de alto nivel en el seno del Departamento de Justicia.

Interrogado el pasado mes en una transmisión de Yahoo News sobre por qué dejó pasar la oportunidad de convertirse en fiscal general adjunto, Conway calificó la actual administración de "desastre" y dijo que preferiría "mudarse a Australia" antes que volver a votar por Trump.

Era una de las pocas apariciones en los medios de comunicación de Conway, que prefiere utilizar su cuenta de Twitter @gtconway3d, con más de 225,000 seguidores, para diseminar una hilera interminable de críticas hacia un presidente que detesta abiertamente.

Cuando los problemas legales de Trump se acentuaron la semana pasada, Conway retuiteó una foto de un titular de un diario de 1973 en el que el entonces presidente Richard Nixon afirmaba: "No soy un delincuente".

Y cuando Trump afirmó que "el presidente estaba totalmente limpio", por los fiscales de Nueva York que investigan a su exabogado Michael Cohen, Conway no tardó en replicar.

Totalmente limpio "salvo por aquel pequeño detalle que señala la oficina del fiscal general de que dirigiste y coordinaste con Cohen la comisión de dos felonías. Quitando eso, totalmente impune", escribió ironizando sobre los pagos presuntamente efectuados a dos mujeres para que no hablaran públicamente de las relaciones que dijeron haber mantenido con el presidente.

'Irrespetuoso'



Además de sus continuos pinchazos a Trump, Conway retuitea constantemente artículos y enlaces críticos con la Casa Blanca.

El mes pasado, este graduado por las prestigiosas universidades de Harvard y Yale se sumó a otros abogados conservadores para constituir un grupo llamado Checks and Balances (control y equilibrio) dedicado a defender la Constitución y el "estado de derecho".

Entretanto, Kellyanne Conway raramente menciona la actitud anti-Trump de su esposo, si bien calificó sus comentarios de "irrespetuosos" en una entrevista con The Washington Post el pasado mes de agosto.

"Creo que falta el respeto a su mujer", dijo al periódico.

Más tarde, afirmó en otra entrevista en el programa Fox News Sunday: eso "no afecta para nada ni a mí, ni a mi trabajo".

"Estoy segura de que las feministas hoy en día me aplauden: una mujer independiente... una mujer fuerte en una posición poderosa que no está de acuerdo con su marido", añadió.

En la transmisión de Yahoo, George Conway fue preguntado sobre qué pensaba su mujer de sus continuos ataques a Trump.

"No creo que le guste", dijo. "Pero ya le he dicho que no me gusta su administración, así que estamos en paz", señaló, estimando que los desacuerdos forman parte de la vida de pareja.

"Si me dieran un centavo por cada persona en Washington que no está de acuerdo con su esposa por algo que pasa en este ciudad, no estaría en este programa, probablemente estaría en una playa por ahí", añadió.

A principios de este mes, el hijo de Trump Eric defendió a Kellyanne Conway y criticó a su marido por Twitter.

"De todo lo abominable de la política, la absoluta falta de respeto que George Conway muestra hacia su esposa, su carrera, su lugar de trabajo y todo lo que ha conseguido luchando de forma tan DURA, está en lo más alto", tuiteó. "@KellyannePolls es una gran persona y sus acciones (de él) son horribles", añadió.

George Conway no respondió personalmente al ataque pero retuiteó varios comentarios ajenos mofándose de Eric Trump.

Siempre dispuesto a echar más leña al fuego, el presidente estadounidense tiene poco que decir sobre George Conway pero el mes pasado acusó a "Mr Kellyanne Conway" de "estar intentando, simplemente, conseguir publicidad para sí mismo".