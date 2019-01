Contratación de indocumentados aumentaría por cierre en EE.UU.

Los restaurantes necesitan desesperadamente a trabajadores y dicen que seguirán contratando a pesar de que, irónicamente, el sistema gubernamental que les ayuda a descartar a los empleados indocumentados no está funcionando debido al cierre del gobierno.

E-Verify, un programa del Departamento de Seguridad Nacional basado en la web para confirmar que los empleados recién contratados están autorizados para trabajar en EE.UU., es uno de los servicios gubernamentales que no está funcionando en medio del enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el Congreso.

Las compañías que intentan usarlo encuentran un aviso rojo: "Debido a la falta de fondos federales, este sitio web no se administrará de forma activa".

No hay manera de que los restaurantes puedan posponer la contratación ahora, incluso con un mayor riesgo de contratar a trabajadores indocumentados, dijo Trent Colford, director regional de operaciones de Hamra Enterprises, que dirige 90 locales Wendy’s.

La industria se enfrenta a una severa escasez de trabajadores en medio de una baja tasa de desempleo, menos jóvenes en la fuerza laboral y la competencia de los empleadores de la economía informal.

"Definitivamente estamos expuestos, y hay un mayor riesgo", dijo Colford en una entrevista. “De las personas que contrataremos en este período de tiempo, el 95% de ellos estará bien. Así que probablemente un 5% estará en riesgo".

Hamra, que también opera las tiendas Panera Bread and Noodles & Co., utiliza E-Verify para verificar las nuevas contrataciones. Si bien el sistema es en su mayoría voluntario, 24 estados tienen algún tipo de requisito para que los empleadores lo usen, de acuerdo con LawLogix. Dunkin ’Brands Group Inc. obliga a sus franquiciados a utilizar E-Verify, y Chipotle Mexican Grill Inc. también usa el sistema.

Dunkin’ Brands tiene "la esperanza de que el cierre del gobierno terminará para aliviar esta carga" dijo Mike Shutley, vicepresidente de la cadena para asuntos gubernamentales y sostenibilidad, en un comunicado.