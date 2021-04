El ritmo de vacunación en Estados Unidos es acelerado a tal punto que en algunos estados han permitido la inoculación para todos los mayores de 18 años, incluidos los no residentes del país. De esa manera, los viajeros de todo el mundo que pueden ingresar a ese territorio, pueden recibir la vacuna de la COVID-19 en ciertos lugares.

Dado que en muchos países la vacunación contra el coronavirus todavía es lenta, algunos viajeros están optando por encontrar dosis en otros lugares. Ante ello, Estados Unidos aparece como un país abundante oferta.

El portal Travel off Path elaboró una guía de los estados de los Estados Unidos que ofrecen la posibilidad a los viajeros foráneos para recibir la inmunización en localidades donde ésta abunda, ya sea en farmacias, centros de salud y supermercados, incluso con la posibilidad de seleccionar alguna de las vacunas que sólo requieran una dosis.

Cabe recordar que las políticas y elegibilidad para las vacunas COVID-19 cambian con frecuencia según la oferta y la demanda. Asimismo, viajar para recibir la dosis conlleva el riesgo de no recibir la vacuna o de contagiarse mientras se realiza el viaje.

Arizona

Permite la vacunación para todos los adultos mayores de 16 años desde el pasado 31 de marzo.

Según el Departamento de Servicios de Salud de este estado, “El lugar de residencia permanente no influye en si alguien puede vacunarse.

Luisiana

El gobernador de Louisiana anunció que, a partir del 29 de marzo de 2021, todas las personas mayores de 16 años podrán recibir las dosis.

“Es momento de expandir la disponibilidad de vacunas, para todas las personas mayores de 16 años”, dijo el gobernador John Bel Edwards.

Según el Departamento de Salud de Luisiana, no existen requisitos de residencia en Luisiana para recibir la vacuna Covid-19. “Tener una gran parte de la población vacunada es nuestra mejor oportunidad para volver a alguna forma de normalidad”, señaló.

Texas

Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, desde el lunes 29 de marzo, todas las personas mayores de 16 años pueden recibir la vacuna.

No existe ningún requisito de residencia o ciudadanía en este estado para recibir la dosis. Para recibirla, se necesita reservar una cita.

Elegir tipo de vacuna

Para los viajeros con un tiempo limitado, de acuedo con Travel off Path, es posible que deseen elegir la vacuna Johnson and Johnson covid-19 de una dosis, ya que no requiere una segunda inyección ni una cita adicional.

Estos son los pasos que se proponen.

-Entrar a Vaccine Spotter

-Elegir su estado (asegurarse de que la residencia no sea un requisito, como los estados enumerados anteriormente)

-Elegir “tipo de vacuna”

-Reservar una cita en línea (Walmart es el más fácil)

-Guardar el correo electrónico para la cita, el cual muestra las ubicaciones, la fecha, la hora y el tipo de vacuna

-Llegar a la cita programada y llevar una identificación oficial emitida por el gobierno, como un pasaporte (no es necesario que sea un pasaporte de EU.)

-Una vez que se reciba la vacuna y la tarjeta de vacuna de los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), esperar 15 minutos en la sala de espera antes de irse.

-La vacunación es completa si es la dosis única de Johnson y Johnson.

-Para todos los demás tipos de vacunas, se tendrá que permanecer en Estados Unidos entre 3 y 4 semanas para recibir su segunda dosis, de acuerdo con la información de Travel off Path.