La Cámara de Representantes de Estados Unidos estuvo este lunes ultimando los últimos detalles para votar el martes en el pleno el plan de estímulo del presidente estadounidense, Joe Biden, que incluye una inyección de US$ 1.9 billones en la economía para paliar los efectos de la pandemia.

La Cámara Baja, con mayoría demócrata, tiene como objetivo aprobar el paquete de ayudas, que ya fue autorizado por el Senado hace dos días con algunos cambios sobre su versión inicial, para que Biden lo pueda ratificar antes de que expiren otros programas de asistencia a finales de esta semana.

El plan de rescate económico será el tercero aprobado en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia hace un año, tras el de US$ 900,000 millones que el Congreso impulsó en diciembre y el de US$ 2.2 billones refrendado en marzo del 2020, que fue el mayor de la historia del país.

Republicanos, en contra

Los demócratas aprobaron este fin de semana el proyecto de ley en un Senado dividido en partes iguales (50-50), sin el apoyo de los republicanos y gracias a la ausencia de un senador conservador, y se espera que la legislación salga adelante en la Cámara Baja sin el apoyo de la oposición.

La división es tal que la votación en el Senado se produjo después de una maratoniana sesión que duró más de 25 horas, desde la mañana del viernes y a lo largo de toda la noche del sábado, para concluir al mediodía, debido a los intentos de los republicanos y algunos demócratas de añadir enmiendas al proyecto.

Miembros del Partido Republicano han considerado en las últimas semanas que se trata de un “gasto inútil” que seguirá incrementando el déficit presupuestario de Estados Unidos y han lamentado que los demócratas no buscaran una versión bipartidista para esta ley.

Para poner presión al lado conservador, la presidenta de la Cámara Baja, la liberal Nancy Pelosi, se ha mostrado esperanzada en que algunos miembros republicanos accedan a dar su apoyo al paquete de estímulo económico.

“La Cámara ahora espera tener un voto bipartidista sobre esta legislación que salva vidas e insta a los republicanos a unirse a nosotros en reconocimiento de la devastadora realidad de este vicioso virus y crisis económica y de la necesidad de una acción decisiva”, dijo Pelosi en un comunicado este sábado.

Pagos directos de hasta US$ 1,400

El proyecto de ley incluye nuevos pagos directos de US$ 1,400 a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los US$ 80,000 anuales por persona, una cantidad superior a los cheques de US$ 600 y US$ 1,200 que se entregaron en los anteriores rescates.

“El 85% de los hogares estadounidenses recibirán los pagos directos de US$ 1,400 por persona”, aseguró Biden este fin de semana.

El conocido como Plan de Rescate Estadounidense también autoriza una expansión del crédito tributario por hijos, asistencia para el pago de alquiler y fondos para la distribución y prueba de la vacuna del COVID-19.

Además, el paquete contiene un rescate de US$ 350,000 millones para Gobiernos locales y estatales, US$ 170,000 millones para la reapertura de las escuelas, US$ 14,000 millones para fortalecer el plan de vacunación y otros US$ 46,000 para el sistema de test de COVID-19.

También amplía hasta el 6 de setiembre las ayudas al desempleo por la pandemia, que iban a caducar el 14 de marzo, y tiene fondos para programas de comida, además de para aerolíneas, sistemas locales de transporte y la red ferroviaria.