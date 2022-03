El Congreso de Estados Unidos aprobó un nuevo presupuesto federal para 2022 este jueves con casi US$ 14,000 millones en ayuda para Ucrania, que incluye un componente económico y humanitario, pero también armas y municiones.

El texto fue votado por los senadores de ambas partes por la noche. La Cámara de Representantes había aprobado esta ayuda la víspera y ahora debe ser firmada por el presidente Joe Biden.

“Mantenemos nuestra promesa de apoyar a Ucrania mientras lucha por su vida contra el malvado (presidente ruso) Vladimir Putin”, dijo Chuck Schumer, líder de los demócratas del Senado, en un comunicado.

“Con casi US$14,000 millones en ayuda de emergencia, el Congreso aprobará más del doble de lo que la administración solicitó originalmente”, continuó.

Los legisladores se enfrentaban al último de una serie de enfrentamientos por el cierre de la administración, pues la financiación del gobierno debía expirar en la medianoche del viernes al sábado, lo que significaba que miles de trabajadores serían enviados a casa sin sueldo.

Al acercarse la fecha límite, los senadores de la Cámara Alta siguieron a sus colegas de la Cámara de Representantes, que habían dado luz verde el miércoles al paquete de US$ 1,500 millones.

La financiación del gobierno se convierte periódicamente en un tema polémico en Estados Unidos, ya que los demócratas y los republicanos rivales evitan ceder respecto a sus distintas prioridades de gasto para el próximo año fiscal.

En tres ocasiones anteriores durante el mandato de Biden, los legisladores han retrasado la aprobación de un plan de gastos para todo el año fiscal en favor de la extensión de las políticas de la era Trump.

Pero en esta ocasión, la guerra de Rusia contra su vecino respaldado por Occidente dio un nuevo impulso al proceso y el resultado final fue una cómoda votación de 68-31 a favor del presupuesto.

Un número importante de republicanos del Senado había tratado de ralentizar el proceso, argumentando que la ayuda a Ucrania debería estar separada del paquete de financiación más amplio.

Otros argumentaron que necesitaban más tiempo para evaluar el amplio acuerdo de financiación de 2,700 páginas, que afecta a todas las facetas del gobierno federal.

El proyecto proporciona más de US$ 780 millones en fondos de defensa -un aumento del 5.6% respecto al año pasado- y US$ 730 millones en fondos no relacionados con la defensa, un aumento del 6.7%.