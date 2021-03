EEUU







Congreso de EE.UU. aprueba paquete de rescate por pandemia de US$ 1.9 billones Para muchos ciudadanos, lo más notable son los cheques de US$ 1,400 que recibirán directamente del gobierno y la extensión al tiempo en que los desempleados podrán recibir un subsidio de US$ 300 semanales, hasta inicios de septiembre. Pero la legislación es mucho más que eso.