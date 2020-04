El jefe de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, anunció un acuerdo con los demócratas sobre un paquete de ayuda de US$ 320,000 millones para pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis del coronavirus.

Respaldado por el presidente Donald Trump, el nuevo plan incluye además US$ 75,000 millones en ayudas para hospitales, US$ 25,000 millones para tests de diagnóstico de coronavirus, y US$ 60,000 millones para préstamos a agricultores y ganaderos, por lo que el paquete total suma US$ 480,000 millones.

El paquete podría ser aprobado por el Senado el martes para luego ser enviado a la Cámara de Representantes durante la semana.

"Agradezco este acuerdo bipartidista y espero que el Senado lo apruebe rápidamente", dijo el líder de la mayoría del Senado, McConnell en un comunicado.

Una semana atrás, el presidente Donald Trump pidió al Congreso que aprobara rápidamente el acuerdo, que refinanciaría un programa que se declaró sin fondos tras favorecer a más de 1.6 millones de empresas.

El programa pretende colaborar con una economía que naufraga, en medio de los esfuerzos por contener la pandemia de Covid-19 que ya mató a más de 43,000 estadounidenses y dejó a 22 millones sin trabajo.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, había dicho un poco antes que el acuerdo estaba a punto de cerrarse, anticipando que el nuevo paquete sería aprobado.

A fines del mes pasado, en medio del cierre obligado de tiendas y restaurantes debido a la pandemia, el gobierno lanzó el programa para inyectar unos US$ 350,000 millones para que las empresas mantuvieran el pago a sus empleados.

Los bancos se involucraron en las solicitudes y los fondos del programa se esfumaron rápidamente.

Los republicanos querían aprobar en exclusivo una inyección al programa de pequeñas empresas, pero los demócratas lucharon con éxito para sumar fondos hospitalarios y para realizar pruebas del Covid-19.

Sin embargo, el acuerdo deja de lado una demanda clave de los demócratas: fondos adicionales para los gobiernos estatales y locales que luchan contra la pandemia.

Trump dijo que quiere que esos fondos se incluyan en “la próxima iniciativa legislativa”.