Las ventas de la cadena de ferreterías Lowe’s se mantuvieron altas durante el último trimestre del 2020, pues una gran cantidad de estadounidenses se dedicaron a hacerle remodelaciones a sus viviendas durante la pandemia.

Las tiendas de herramientas y materiales de construcción se han vuelto sumamente populares durante la pandemia ya que muchas personas están obligadas a trabajar o estudiar desde casa. Muchos ciudadanos han encontrado tiempo para remodelar sus viviendas o añadir anexos para construir oficinas u otros acondicionamientos.

Las ganancias en el cuarto trimestre del año pasado casi de suplicaron con respecto al año anterior y las ventas subieron 27%, informó la empresa, ambos resultados que superaron las expectativas de Wall Street. Las ventas en tiendas abiertas desde hace por lo menos un año aumentaron casi 29%, comparado con 30.4% en el período anterior.

Los resultados fueron reportados el miércoles, un día después de que Home Depot reportó que sus ventas en el cuarto trimestre se incrementaron en 25%. Las ventas en las tiendas globales de Home Depot abiertas desde hace por lo menos un año ascendieron en 24.5% y en las tiendas estadounidenses en 25%.

Lowe’s, con oficinas corporativas en Mooresville, Carolina del Norte, reportó ingresos netos para el cuarto trimestre de US$ 978 millones (US$ 1.32 por acción) comparado con US$ 509 millones (66 centavos por acción) en el mismo período del año anterior. Los ingresos, ajustados por costos de reestructuración, fueron de US$ 1.33 por acción.

Trece analistas sondeados por Zacks Investment Research habían pronosticado en promedio ingresos de US$ 1.22 por acción.

Lowe’s, la segunda cadena de ferreterías más grande de Estados Unidos, detrás de Home Depot, registró ingresos de US$ 20,310 millones para el período, comparado con US$ 16,030 millones en el mismo lapso del año anterior. Ocho analistas sondeados por Zacks habían pronosticado un promedio de US$ 19,540 millones.