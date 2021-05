EEUU







Comprarle a los negocios pequeños tiene un gran impacto en EE.UU. Según la U.S. Small Business Administration (Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos), cuando se gastan US$ 100 en una pequeña empresa, US$ 48 se quedan en la comunidad. Si se gastan los mismos US$ 100 en una tienda grande o una cadena minorista, sólo US$ 14 se quedan. ¿Por qué? Porque las empresas locales dependen de otras empresas locales.