¿Va a comprar casa en Estados Unidos? Probablemente gane más de US$ 100,000

Conforme Estados Unidos lidia con una crisis de asequibilidad de la vivienda, un nuevo análisis realizado por Zillow muestra que el 38% de los compradores de viviendas ganaban más de US$ 100,000 en el 2017.

Eso es un aumento de 8 puntos porcentuales frente al 2012 y refleja el hecho de que los precios de la vivienda han aumentado a un ritmo mucho más rápido que los salarios, lo que hace que las compras sean accesibles solo para quienes se encuentran en la parte superior de la escala de ingresos.

Según el análisis de Zillow, la cifra ha aumentado rápidamente en algunos lugares predecibles, como Seattle, que registró entre los crecimientos más rápidos del país. Pero la tendencia también se manifiesta en lugares como San Antonio y Minneapolis, que registraron un crecimiento dos veces mayor a la tasa nacional.

Son malas noticias para la creciente desigualdad entre ricos y pobres en Estados Unidos, ya que las familias a menudo acumulan riqueza a través de sus hogares, dijo Aaron Terrazas, economista sénior de Zillow, en un comunicado que acompañaba el informe.

Entre el 2012 y 2017, la proporción de compradores de casas que ganaban entre US$ 50,000 y US$ 100,000 se mantuvo constante. Los que ganan US$ 50,000 o menos cayeron en 8 puntos porcentuales, según Zillow.

"Si el hecho de convertirse en un propietario tiende más hacia el dominio exclusivo de los más afortunados de la sociedad, la desigualdad de riqueza podría ver una aceleración en los próximos años", escribió Terrazas.