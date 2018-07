Compañías de redes sociales defienden filtrado de mensajes ante Congreso de EE.UU.

Facebook Inc , Alphabet Inc y Twitter Inc dijeron ante una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que las compañías de medios sociales no están discriminando contenidos por motivos políticos.

Legisladores conservadores del Partido Republicano han criticado a las compañías de redes sociales por lo que sostienen son las prácticas políticamente motivadas de retirar algunos contenidos, una acusación que las compañías han rechazado.

El presidente de la Comisión Judicial, el republicano Bob Goodlatte, dijo que desde una audiencia en abril el Congreso "ha visto numerosos intentos de estas compañías por mejorar la transparencia", pero también destacó anécdotas de algún contenido que fue retirado.

Goodlatte preguntó si estas compañías están usando su poder de mercado para estirar los límites en sus decisiones de filtración para favorecer contenidos que las compañías refieren.

El demócrata David Cicilline criticó la audiencia y dijo que Facebook durante dos años ha "hecho todo lo posible para aplacar y apaciguar a los conservadores", y apuntó a que la compañía fracasó en retirar páginas que promueven teorías conspirativas sin fundamentoara.

"No hay evidencia de que los algoritmos de las redes sociales o los resultados de búsqueda estén sesgados en contra de los conservadores. Es una narración inventada impulsada por la máquina de propaganda conservadora para convencer a los votantes de una conspiración que no existe", dijo Cicilline.

La jefa de administración de políticas globales de Facebook, Monika Bickert, dijo a la comisión que quiere tratar de manera justa a todos los grupos, al explicar por qué está realizando varias auditorías.

"Solo queremos asegurarnos de que estamos haciendo bien nuestro trabajo", señaló Bickert, y agregó que Facebook consulta con una amplia variedad de grupos.

Juniper Downs, jefa global de políticas públicas y relaciones gubernamentales del canal de video de Google Youtube, dijo que la compañía no discrimina en contra de los conservadores.

"Dar preferencia al contenido de una ideología política por sobre otra entraría fundamentalmente en conflicto con nuestro objetivo de brindar servicios que funcionen para todos", explicó la ejecutiva.

El estratega senior de Twitter Nick Pickles dijo que la compañía no discrimina a los conservadores y trabaja para tomar decisiones neutrales. "Nuestro propósito es servir a la conversación, no hacer juicios de valor sobre creencias personales", indicó.

La comisión ya había efectuado una audiencia en abril sobre el mismo asunto a la que los representantes de las compañías no asistieron.