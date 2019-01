Comcast, agradézcale su éxito a Netflix

Comcast, apriete los dientes y diga: "Gracias, Netflix".

Con la industria de los medios de comunicación tan obsesionada con la tendencia de corte de cable y el cambio al servicio de ‘ streaming’, un punto simple que a menudo se pasa por alto es que los nuevos servicios de transmisión requieren una buena conexión a Internet.

¿Y quién vende esas conexiones de Internet? Proveedores de cable como Comcast. Eso significa que los mismos viejos gigantes de cable cuyas facturas mensuales elevadas tenían a los consumidores hartos y los llevaron a preferir opciones de entretenimiento de TV más baratas, en realidad aún se están beneficiando del auge de la transmisión. Eso también le da tiempo a Comcast para descubrir cómo desarrollar su propio servicio similar al de Netflix.

Si bien la base de suscriptores de televisión por cable de Comcast se contrajo nuevamente en el 2018, la cantidad de usuarios de banda ancha aumentó rápidamente, según los resultados de fin de año publicados el miércoles por la mañana.

La compañía sumó 1.35 millones de clientes de Internet de alta velocidad, y casi todos eran usuarios residenciales, ya que más personas ven televisión y películas en línea desde sus sofás. Las inscripciones permitieron que las ganancias de Comcast superaran las expectativas de los analistas.

Comcast también está experimentando un aumento en los clientes de un solo producto, a medida que pierde a los suscriptores del paquete triple y cuádruple-play. Kagan, unidad de S&P Global Intelligence, anticipa que los hogares que solo cuentan con banda ancha constituirán un tercio de todas las viviendas de EE.UU. para el 2023.

Comcast, junto con sus rivales, planea aumentar los precios de los servicios de televisión de pago este año, casi desafiando a los usuarios a que cancelen su servicio y se cambien a Netflix, Hulu, YouTube TV, etc., o a alguna combinación de aplicaciones de transmisión.

El objetivo es obtener la mayor cantidad de dinero posible con sus reducciones de cable, al tiempo que abarca la banda ancha como el nuevo núcleo de su negocio de cable.

Comcast y su unidad NBC Universal llegan tarde a las guerras de transmisión en términos de presentar su propio competidor de Netflix, que AT&T y Walt Disney planean hacer este año. Comcast señaló que su versión se lanzará en 2020, pero incluso entonces las primeras conversaciones sobre el producto indican que no está listo para participar en ‘streaming’.

Será un servicio con publicidad que es "gratuito" para los clientes de cable de Comcast, y en ese sentido, no suena muy diferente a lo que se solía conocer como TV Everywhere (una forma de utilizar sus credenciales de cable para ver televisión desde otros dispositivos). El producto también tendrá una versión sin publicidad disponible por una tarifa que pueden adquirir clientes que no sean de Comcast.

Mientras tanto, el crecimiento de la banda ancha de Comcast, incluso si comienza a disminuir, brinda consuelo a los inversionistas, ya que la compañía trabaja con toda discreción en su estrategia de transmisión nebulosa y en sus planes para Sky, el negocio de televisión satelital de EE.UU. que adquirió el año pasado. La banda ancha no es sexy, pero de seguro es lucrativa en la era de Netflix.

Por Tara Lachapelle