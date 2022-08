Si usted teme a la posibilidad de una segunda Administración Trump, debería preguntarse si beneficiaría en algo a los demócratas obtener buenos resultados en las elecciones de mitad de periodo. Actualmente, el partido es mucho menos popular de lo que debería ser dada la calidad de sus oponentes, y necesita cuestionarse por qué. Una brutal paliza electoral este noviembre forzaría la conversación. Cualquier cosa que se pueda tergiversar como un éxito calificado provocará que la pregunta se deje de lado.

Actualmente, tres factores principales benefician al partido: la anulación de Roe vs. Wade, el flujo de nueva información sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio y la esperanza renovada de un paquete productivo de reconciliación presupuestaria. Sin embargo, los demócratas parecen decididos a malinterpretar estos desarrollos, torciéndolos para que se ajusten a la teoría mal concebida de la ambición desenfrenada y el cambio transformador que los ha guiado desde el comienzo de la presidencia de Joe Biden.

No hay duda, la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade es impopular, con el 57% de los estadounidenses en desacuerdo. Aún mejor para fines electorales, los demócratas moderados se oponen al fallo por un margen muy amplio (74% vs. 25%), mientras que los republicanos moderados están divididos en partes iguales (50% a favor, 49% se opone).

Para resaltar el punto, en un referéndum esta semana, los votantes de Kansas rechazaron una enmienda a la Constitución del estado que habría borrado el derecho al aborto afirmado por su tribunal más alto en el 2019. En efecto, la decisión de la Corte Suprema en Dobbs estaba en la boleta electoral; los votantes en un estado conservador lo rechazaron por un margen de 59% a 41%.

Sin embargo, esto no demuestra que la mayoría de los votantes estén a favor del acceso al aborto sin restricciones. Muestra que no confían en que las legislaturas republicanas se detengan en el tipo de regulación limitada que la mayoría de los votantes realmente apoya. Una pluralidad de estadounidenses está a favor de una garantía de acceso al aborto similar a la de Roe hasta las 15 semanas de gestación, el camino intermedio que propuso el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en Dobbs. Pero en este tema, como en cualquier otro, los demócratas y republicanos comprometidos se oponen reflexivamente a comprometerse. Los demócratas podrían haber dominado el medio moderado. En cambio, recibieron la reacción violenta contra Dobbs como una reivindicación de su fundamentalismo recientemente adoptado.

El Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes ha proporcionado un flujo constante de información que muestra la incapacidad del expresidente Donald Trump para el cargo. Nadie debería haber necesitado el trabajo del comité para darse cuenta de esto. Pero el torrente de detalles difamatorios seguramente hace que esa conclusión sea más difícil de evadir. Los partidarios más fuertes de Trump no pueden admitirlo, pero incluso muchos de ellos deben estar avergonzados. Ese es otro impulso para los demócratas.

Esta era una oportunidad para abrir las mentes de los vacilantes republicanos a las patologías de Trump. Algo de eso sucedió, sin duda, pero el impacto en el votante medio probablemente se vio disminuido por el giro teatralmente partidista del comité. La tendencia a referirse a los eventos de ese día no como un motín, por ejemplo, sino como una insurrección, es decir, una conspiración para derrocar violentamente al Gobierno, implica que cualquiera que no se oponga a Trump ahora es un supuesto traidor. Tal exageración aleja al votante moderado.

Últimamente, la idea de que los demócratas en el Congreso son incapaces de hacer algo ha dado paso abruptamente a una narrativa nueva y más alentadora. El plan “Build Back Better” del Senado, radicalmente reducido, ahora llamado Ley de Reducción de la Inflación, ha sido ampliamente aplaudido, y con razón, por sus medidas para promover la energía limpia, reducir los costos de los medicamentos recetados y recortar el déficit presupuestario de 10 años.

El acuerdo aún no está cerrado y, tal como está, algunos de los detalles son cuestionables. Es una pena, también, que la Ley de Reducción de la Inflación no reduzca la inflación, aunque a estas alturas los votantes seguramente ya están acostumbrados a los nombres absurdos que el Congreso atribuye a sus legislaciones. La medida en general es buena, representa el tipo de compromiso sensato que a los centristas les gusta defender, combinando inversiones e incentivos públicos inteligentes con disciplina fiscal.

Sin embargo, es importante recordar que este acuerdo se produjo a pesar de los prolongados esfuerzos de Biden por promover una agenda mucho más ambiciosa. Sus defensores dirán que si hubiera presionado desde el principio por un compromiso, habría logrado mucho menos. En mi opinión, eso es dudoso. Incluso si resultara cierto, algo como el acuerdo presupuestario se describe mejor no como un “logro histórico”, suponiendo que realmente se logre algo, sino simplemente como el trabajo de un Gobierno eficiente.

Si Trump se postula en el 2024, la alternativa que querrá la mitad del electorado no es la reinvención total de una nación fundamentalmente rota, sino la perspectiva de una mejora calmada, deliberada y constante por parte de funcionarios electos mínimamente competentes. Podríamos llamarla “política normal”, con la excepción de que en Estados Unidos sería cualquier cosa menos normal. Los republicanos bajo la influencia de Trump no pueden esperar hacer tal oferta. Los demócratas, una vez que se pregunten por qué no logran persuadir a la mitad del país, podrían lograrlo.