Los datos económicos estadounidenses desde mayo han sido “sorprendentemente fuertes”, aunque tal vez se necesitará un año más para que la producción vuelva a su pico prepandémico, dijo el vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Richard Clarida.

“En la primavera (boreal), muchas voces pusieron en duda qué bien podrían hacer los recortes de tasas, las previsiones, las compras de activos y los programas de préstamos a una economía en la que la gente no se atrevía a comprar autos o construir casas y en la que las compañías no invertían”, dijo Clarida para un webcast en el Institute of International Finance.

“Los datos nos demuestran que con las tasas bajas, el crédito disponible y los ingresos respaldados por transferencias fiscales, la respuesta es -al menos hasta ahora- que se construyen casas, se compran autos y se piden equipos y software”, señaló.

Aunque el sector servicios sigue deprimido por el desplome de los viajes, las visitas a restaurantes y otros servicios cara a cara considerados riesgosos durante la pandemia, “el rebote de los datos del (Producto Bruto Interno) ha tenido una amplia base en los indicadores de consumo de bienes, vivienda e inversión”, dijo Clarida, destacando que el sector inmobiliario y las ventas de autos han sido especialmente fuertes.

Pese a todo, la economía estadounidense sigue sumida en un profundo pozo y necesitará tiempo para salir, “quizás otro año” en el caso del PBI, y tal vez tres años en lo tocante a la tasa de desempleo.

“Será necesario un respaldo adicional de la política monetaria -y probablemente fiscal-”, comentó Clarida. “Hablando por la Fed, puedo asegurarles que estamos comprometidos con el uso de un amplio abanico de herramientas para apoyar la economía”.