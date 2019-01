Cierre en Estados Unidos: funcionarios en licencia recurren a Uber o Lyft

Funcionarios del gobierno federal conducen a diario desde Maryland y Virginia a Washington, donde siguen conduciendo, para Uber o Lyft.

Filld Inc., un servicio de reabastecimiento de combustible móvil ("gasolina entregada en su automóvil"), abasteció a funcionarios en licencia obligatoria en dos ubicaciones del área de Washington el miércoles.

En una encuesta informal de los primeros siete vehículos que hicieron fila para recibir gasolina gratis en la iglesia de Shiloh, seis habían comenzado a conducir por lo menos en uno de los dos servicios de transporte alternativo desde que comenzó el cierre parcial del gobierno el 22 de diciembre.

Kenneth Clark, empleado del Departamento de Transporte, estaba emocionado de haber recibido su aprobación de Lyft el martes. Recibió la autorización de Uber mientras esperaba en fila la gasolina de Filld.

"Estoy a punto de hacerlo en este momento", dijo, sonriendo.

El portavoz de Uber Technologies Inc., Matt Kallman, dijo que la compañía no ha podido cuantificar el fenómeno. Adrian Durbin, portavoz de Lyft Inc. no tenía datos disponibles.

El compañero de trabajo de Clark, Irwin Pascal, notó que varios de sus compañeros de trabajo prestaban servicios de conductor como fuente de ingresos temporal.

"Agradezco que tengo un vehículo", dijo. "Puedo recurrir a Lyft, algo que no todos pueden hacer".