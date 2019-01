Cierre de EE.UU. demuestra que se debe ahorrar más

Ahora que el cierre del gobierno ha terminado, tal vez sea apropiado considerar una pregunta delicada: ¿está bien si se les dice a las personas que necesitan ahorrar más dinero?

Es un tema que surgió durante las últimas cinco semanas, cuando cientos de miles de empleados del Gobierno Federal y muchos contratistas no recibieron sus pagos, lo que dejó a muchos de ellos sin liquidez. Simpatizo con los trabajadores frustrados y despedidos, mi esposa fue uno de ellos, y considero que el cierre del gobierno fue completamente estúpido. Sin embargo, tengo una percepción cada vez más inquietante sobre la retórica que le rodea.

Más que nada, lamenté ver a tantos comentaristas rechazar la idea de ahorrar como una obligación individual y social básica. Vi un montón de empatía merecida por los empleados federales y ataques contra funcionarios de la administración por cometer errores de relaciones públicas.

Cuando Wilbur Ross, multimillonario y secretario de Comercio dijo que no entendía realmente por qué los trabajadores federales despedidos acudían a los bancos de alimentos, se trató de un mal juicio. Pero la respuesta fue principalmente atacarlo, y no preguntar si la tasa de ahorro estadounidense debería de hecho ser más alta.

Para estar seguros, en cualquier caso individual, debemos ser reacios a criticar a alguien por terminar con ahorros bajos o nulos. Es difícil saber todos los detalles de la vida de cualquier persona, y una catástrofe inesperada o una emergencia médica pueden acabar con el plan de ahorro más concienzudo.

No obstante, este tipo de explicaciones solo van muy lejos. Durante el último cuarto de siglo, la tasa de ahorro personal estadounidense generalmente ha sido inferior al 10% y, a menudo, inferior al 5 por ciento. En conjunto, la mayoría de los estadounidenses simplemente no ahorra lo suficiente. Esto se aleja bastante de cualquier desgracia o adversidad que puedan enfrentar, y los empleados federales ciertamente sufrieron de ambas.

Una línea de argumentación común es que hoy en día el costo de vida es alto en Estados Unidos y no se puede esperar que las familias con niños ahorren mucho. Es bastante fácil ver de dónde proviene esa intuición, especialmente en una época en que los precios de la atención médica, la educación superior y los bienes raíces han aumentado a niveles desproporcionados.

Sin embargo, ese no es un argumento para que las personas no puedan o no deban ahorrar. De hecho, podría ser un argumento de que deberían ahorrar más y consumir menos.

De hecho, una mayor tasa de ahorro es posible, y no solo para los ricos. Por ejemplo, la mayoría de los mormones en Estados Unidos logra diezmar al menos el 10% de sus ingresos. Esto sugiere que es posible reducir el consumo personal sin perder las mejores cosas de la vida.

Los mormones también tienden a tener familias especialmente grandes, lo que dificulta aún más el diezmo. Si los mormones pueden diezmar tanto, ¿es tan imposible para nosotros, incluidos los empleados del gobierno, ahorrar más?

También hay un nuevo "evangelio de ahorros" en EE.UU., liderado por figuras tan reconocidas (pero no convencionales) como Dave Ramsey y Mr. Money Mustache.

Llegan a millones de estadounidenses, implorándoles que reduzcan su consumo a lo esencial y que ahorren un porcentaje mucho mayor de sus ingresos, a veces el 20% o más. Ramsey escribió una columna que daba consejos a los trabajadores federales no remunerados, incluyendo "vender cosas" y cancelar Netflix.

En Europa occidental, las tasas de ahorro de los hogares a menudo superan el 10 por ciento, a pesar de que muchas de esas mismas familias enfrentan una fuerte carga fiscal. Estos ahorradores simplemente no consumen tanto, ahora mismo. Porque, por supuesto, el ahorro no destruye el consumo, simplemente lo pospone.

En China, donde el ingreso per cápita es más cercano al de México que al de EE.UU., las tasas de ahorro de los hogares a menudo son más del 30%. Una razón para esto puede ser que los chinos saben que sus futuros económicos pueden ser extremadamente volátiles y, por lo tanto, tienen fondos en reserva.

Tal vez piense que los estadounidenses, que viven en una nación más rica, no deberían tener que ser así. Y probablemente tenga razón. Sin embargo, en la medida en que EE.UU. 'sea' de esa manera, la implicación es que la tasa de ahorro debería ser correspondientemente más alta.

Durante más de una década, Jacob Hacker ha estado escribiendo sobre el "gran cambio de riesgo" y la mayor volatilidad de los ingresos familiares. En la medida en que estas afirmaciones son ciertas, y están en disputa, refuerzan el argumento a favor de una mayor tasa de ahorro.

De manera alternativa, usted podría culpar de todo este episodio a la maldad e irresponsabilidad del presidente Donald Trump, y ver que hablar de bajas tasas de ahorro es irrelevante. Ese es un intento de malabarismo y distracción emocional. En la medida en que el presidente es mezquino y errático, es otra razón por la que los estadounidenses deberían ahorrar más.

Ha sido un elemento básico de la moral del sentido común durante siglos que las personas deberían ahorrar para un futuro incierto. Sería una vergüenza si dicho argumento está al borde de volverse políticamente incorrecto porque suena demasiado a 'culpar a la víctima'.

La presidencia de Trump ha generado muchas víctimas. No permitamos que el sentido común se convierta en otra de sus víctimas. La mayoría de los estadounidenses realmente deberían ahorrar más. No debería ser controvertido señalar esto, incluso si las ilustraciones más obvias de este fracaso nacional también son las víctimas más recientes de la ineptitud de Trump.

Por Tyler Cowen