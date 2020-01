El texto del acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China se publicará íntegramente el miércoles cuando el documento sea firmado en Washington, según un consejero de la Casa Blanca.

Aquí los principales elementos del pacto que ya fueron revelados tras su anuncio, el 13 de diciembre.

Dominios incluidos

El acuerdo aborda la propiedad intelectual, las transferencias forzadas de tecnología, los productos alimentarios y agrícolas, los servicios financieros, las tasas de cambio, el refuerzo del intercambio comercial e incluso la resolución de diferendos.

“El acuerdo establece un sólido sistema de reglamentación sobre diferendos que garantiza una puesta en marcha y aplicación del pacto rápida y eficaz”, ha insistido el representante comercial estadounidense (USTR), Robert Lighthizer .

Desde el comienzo de las negociaciones, Estados Unidos destacó que tal mecanismo era absolutamente indispensable para asegurarse de que China cumpliera con sus compromisos.

Agricultura

China, que era el segundo mercado para las producciones agrícolas estadounidenses, ha caído al quinto lugar tras el comienzo de las hostilidades.

Según Washington, China se comprometió a comprar unos US$ 200,000 millones en bienes estadounidenses, de los que los productos agrícolas representan entre US$ 40,000 y US$ 50,000 millones. Pero no está claro en cuánto tiempo: ¿US$ 50,000 millones anuales, cada dos años?

Las autoridades chinas no han confirmado esos montos de momento. Serían dos veces superiores al pico de compras de China, en el 2012.

En el 2017, antes del lanzamiento de la guerra comercial, China importaba unos US$ 19,500 millones de productos agrícolas estadounidenses, cifra que cayó a poco más de US$ 9,000 millones en el 2018.

De su lado, Han Jun, viceministro chino de Agricultura, explicó que el acuerdo preliminar prevé un crecimiento de las exportaciones agrícolas de China a Estados Unidos, citando principalmente el pollo cocido, las peras y los dátiles.

"Ciertos de esos problemas han sido objeto de discusiones por más de 10 años. Esta vez, hay un avance importante", comentó.

Pausa a los aranceles

Desde el comienzo, China ha exigido a Estados Unidos suprimir total o parcialmente los aranceles adicionales sobres las importaciones provenientes del gigante asiático.

Los aranceles de 25% sobre mercancías chinas por US$ 250,000 millones serán mantenidos.

Pero los de 15% que afectan a otros US$ 120,000 millones en bienes chinos, que entraron en vigor en setiembre, serán reducidos a la mitad (7.5%).

Además, el presidente Donald Trump aceptó anular los aranceles de 15% sobre unos US$ 160,000 millones que inicialmente habían sido programados para mediados de diciembre.

De su lado, el viceministro chino de Finanzas, Liao Min, descartó precisar si Pekín había suprimido los aranceles punitivos ya impuestos a productos estadounidenses que llegan a su territorio.

China había suspendido en septiembre por un año aranceles suplementarios a 16 categorías de productos importados de Estados Unidos.