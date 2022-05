Un grupo inversor de Miami, el CGI Merchant Group, completó este miércoles la compra por US$ 375 millones del lujoso y emblemático Trump International Hotel de Washington, propiedad del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), que reabrirá próximamente como un Waldorf Astoria.

Un grupo de trabajadores retiró esta noche las emblemáticas letras doradas del apellido Trump que había en la puerta del edificio, que emula un castillo medieval y que está ubicado a tan solo unos pasos de la Casa Blanca.

La Organización Trump informó a través de un comunicado que el inmueble fue comprado por el CGI Merchant Group, que lo rebautizará como Waldorf Astoria, una lujosa cadena de hoteles estadounidense.

La compañía hotelera del expresidente afirmó que la venta tuvo “un resultado fantástico para ambas partes”, si bien no detalló la cifra de la transacción, que según el periódico The New York Times fue de US$ 375 millones.

“El Trump International Hotel de Washington DC se ha convertido en uno de los hoteles más icónicos de todo el mundo”, reivindicó la Organización Trump en el comunicado.

Este hotel cinco estrellas fue inaugurado en setiembre del 2016, en plena campaña electoral, un par de meses antes de que Trump ganara las presidenciales.

La venta del hotel se anunció en noviembre del año pasado, pero estaba pendiente de la aprobación de la Administración General de Servicios (GSA, en inglés), ya que el inmueble era la antigua Oficina Postal, propiedad del Gobierno federal, que lo arrienda a privados.

Según medios locales, el hotel perdió US$ 70 millones entre el 2016 y 2020.

Durante la presidencia de Trump, el icónico edifico se convirtió en escenario principal de las intrigas palaciegas de Washington, y captó la atención por los empresarios y políticos que allí se hospedaban.