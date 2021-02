EEUU







CDC no recomienda cuarentena a personas vacunadas contra el COVID-19 La agencia señala que las personas vacunadas no necesariamente deben entrar en cuarentena si no desarrollan síntomas o si su contacto con una persona infectada ocurrió al menos dos semanas después de recibir la segunda dosis de vacunación y dentro de los primeros tres meses de haberse vacunado.