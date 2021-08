El piso de la Reserva Federal para los mercados de financiamiento interbancario está demostrando no ser rival para la avalancha de efectivo.

Los valores del mercado monetario que van desde notas del Tesoro hasta acuerdos de recompra continúan cotizando por debajo del 0,05%, la tasa de oferta del instrumento de recompra inversa a un día, que se supone que actúa como un piso para el front-end.

La Fed en su reunión de junio había ajustado la tasa en 5 puntos básicos para ayudar a respaldar el buen funcionamiento de los mercados de financiación a corto plazo. No obstante, el uso de la herramienta aumentó el lunes a un récord US$ 1,136 billones, eclipsando el máximo histórico anterior de US$ 1,116 billones del 18 de agosto.

La demanda del instrumento de recompra inversa a un día se ha disparado a medida que una avalancha de dólares sigue abrumando a los mercados de financiación. Eso se debe, en parte, a las continuas compras de activos por parte del banco central y la reducción de la cuenta de efectivo del Tesoro, que está inyectando reservas al sistema.

Como resultado, la liquidez ha seguido aumentando, especialmente a medida que el Tesoro reduce la oferta para crear más margen para endeudarse por debajo del límite de la deuda.

“El ajuste técnico de la Fed a principios de este año no es una panacea para los mercados monetarios”, escribieron en una nota los estrategas de JPMorgan Securities Teresa Ho y Alex Roever .

“Los aspectos técnicos de la oferta y la demanda siguen siendo un impulsor general de las tasas, y debido a que la brecha entre la oferta y la demanda ahora ha crecido a US$$ 1.35 billones, no es sorprendente que los instrumentos de recompra interbancarios de la Fed estén proporcionando solo un piso suave para las tasas del mercado monetario”.

Los estrategas esperan que esta distorsión persista, incluso después de que la Fed comience a reducir sus compras de activos de US$ 120,000 millones al mes. Incluso si el banco central completara la reducción gradual para agosto del 2022, como espera JPMorgan, aún podría haber entre US$ 850,000 millones y US$ 1 billón de liquidez adicional inyectada en el sistema financiero.

Si bien se espera que la oferta de notas del Tesoro se recupere una vez que se resuelva el límite de deuda, aún está por determinarse cuándo será. Los instrumentos que vencen a finales de octubre y hasta noviembre están rindiendo más que los valores que rondan esas fechas.