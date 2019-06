Con cambios estéticos, "baby boomers" de EE.UU. buscan amor en el mundo virtual

Las aplicaciones y sitios de internet para tener citas con fines románticos o sexuales han motivado a muchos estadounidenses de la generación denominada "baby boomers" a realizarse procedimientos cosméticos y quirúrgicos con los que matizar el hecho de que tienen ya entre 55 y 73 años.

Así lo asegura un estudio publicado por la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS), que indica que cerca de 20 millones de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1964 utilizan al menos una de estas plataformas para mejorar sus oportunidades románticas.

El auge de estos sitios y aplicaciones llevó a los cirujanos plásticos de la ASPS a realizar en el 2018 cerca de 50,000 procedimientos quirúrgicos más en este grupo de pacientes que el año anterior, indican.

"Definitivamente he notado más 'baby boomers' haciendo consultas médicas para explorar qué procedimientos les pueden ayudar a lucir tan jóvenes como ellos se sienten", comenta Anne Taylor, cirujana plástica certificada de Columbus, en el estado de Ohio.

Para muchos hispanos residentes en Estados Unidos , la cercanía con sus países de origen les ofrece una oportunidad más económica para "actualizar" su apariencia.

"Yo viajo cada dos años a Colombia para hacerme retoques en la cara con estiraditas de piel", dice Gladys Morales, una colombiana ejecutiva de una empresa de comunicaciones de Los Ángeles.

Gladys no está sola. Su hermana Adela también se une a ella algunas veces en sus "viajes rejuvenecedores", tal y como los llaman.

Desde aumentarse el busto años atrás hasta estirarse la piel del rostro para "planchar las arrugas", estas hermanas, ambas separadas, siguen activas en su meta de encontrar una "media naranja" que llene el vacío afectivo de una pareja.

"Definitivamente, si a mi edad quieres buscar a un hombre para tener una relación sólida, tienes que mejorar la fachada", dice Gladys al señalar "la dura competencia" que existe por hombres solteros o divorciados entre la generación de los "baby boomers".

Para Morales, de 56 años, separada hace más de 15 años y con un hijo ya adulto, la vida todavía puede ofrecer "una oportunidad de encontrar el amor y ser feliz al lado de un hombre que lo merezca".

Y las liposucciones, implantes de cabello y el botox pueden ser recursos favorables para alcanzar la meta.

"Ellas no están buscando necesariamente retroceder el reloj a sus 20 años, pero sí hacer algunos cambios sutiles para poder presentar 'una mejor cara'", comenta la doctora Taylor.

Así, procedimientos para reducir la papada, eliminar o disminuir las arrugas en la frente o en las comisuras de los labios, son algunos de los más solicitados con el fin de que su apariencia en internet y aplicaciones sea más atractiva para los posibles contactos, dice el informe.

Así, el 66% de los estiramientos faciales en el 2018 fueron realizados en pacientes mayores de 55 años, al igual que el 40% de las cirugías de párpados, según los datos presentados este miércoles.

Al destacar que los procedimientos estéticos para este grupo de adultos mayores han estado creciendo de manera estable entre el 2% y el 6% cada año durante casi una década, Alan Matarasso, presidente de ASPS, relaciona las estadísticas con el "espíritu joven" de los "baby boomers".

"Los estadounidenses mayores son vibrantes y viven sus vidas al máximo y quieren que la manera como ellos luzcan los refleje", dijo Matarasso al presentar el informe.

En comparación con el 2017, los números del 2018 mostraron un aumento del 4 % en la liposucción; el 18 % en el trasplante de cabello; el 4% en el aumento del busto y el 3% en procedimientos menores como la aplicación de infiltraciones de "botox" y los "fillers" o rellenos para rellenar las arrugas faciales.

"Yo no quiero parecer una 'Barbie' ni tener la cara tan estirada que no me pueda reír, pero sí ayuda mucho verse en el espejo y no tener esa cantidad arrugas que nos llegan con cada cumpleaños", dice Morales.