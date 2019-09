Más de un millón de estadounidenses salieron de la pobreza el año pasado, pero el ingreso medio de las familias se mantuvo estable y por primera vez en nueve años aumentó el porcentaje de personas sin un seguro de salud, informó la oficina del Censo.

La radiografía anual que muestra el informe trasluce un panorama dispar de la prosperidad después de que el país cerró el año con un crecimiento de casi 3% en el 2018, pero aun así más 27 millones de personas carecen de un seguro de salud.

En el 2018 la tasa de pobreza fue de 11.8%, marcando un descenso de 0.5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, acumulando cuatro años consecutivos en baja.

"En el 2018, por primera vez en 11 años, la tasa oficial de pobreza fue significativamente más baja que en el 2007, el año anterior a la recesión más reciente", destacó la oficina del censo.

En Estados Unidos la línea de pobreza está definida por un ingreso menor a US$ 13,064 anuales para una persona sola. Unas 38 millones de personas están debajo de ese umbral.

Por grupo étnicos, la pobreza afectaba a 8.1% de los blancos, a 20.8% de los negros, a 10.1% de los asiáticos y a 17.6% de los hispanos.

27 millones de personas sin seguro

Paralelamente, el porcentaje de personas sin un seguro de salud subió de 7.9% a 8.5%, equivalente a 27.5 millones de personas en el 2018.

"Este es el primer aumento anual en el porcentaje de personas sin seguro desde el 2008-2009", destacó la oficina del Censo.

El tema de la cobertura sanitaria es uno de los grandes ejes de las primarias de los demócratas, en un país en el que el gasto sanitario es la principal causa de bancarrota personal.

"Los implacables esfuerzos de los republicanos para sabotear nuestro sistema de salud han determinado en que haya millones de estadounidense menos con un seguro de salud y ha elevado los costos para las familias", dijo en un comunicado el senador Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en la Cámara alta.

El senador Bernie Sanders, uno de los candidatos que aspira a ganar la primaria demócrata y que defiende que Estados Unidos tenga un sistema de salud universal, dijo en Twitter que el costo promedio de un parto en el país es de US$ 32,000 y que con un sistema público esto tendría costo cero.

En tanto la mediana del ingreso anual de los hogares fue de US$ 63,179 en el 2018, sin variaciones estadísticas con respecto al 2017, indicaron las estadísticas.

La mediana de ingresos de los diferentes grupos se mantuvo estable, salvo por un alza en el caso de los asiáticos.

"La mediana real de ingresos de los hogares asiáticos en el 2018 aumentó 4.6% desde el 2017 a US$ 87,194, mientras que la mediana real de ingresos de los hogares blancos no hispanos (US$ 70,642), negros (US$ 41,361) e hispanos (US$ 51,450) no fueron estadísticamente diferentes de sus medianas del 2017", dijo el censo.

La próxima encuesta será publicada en el 2020, justo antes de las elecciones presidenciales.