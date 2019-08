Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), el déficit presupuestario de Estados Unidos se ampliará a US$ 1 billón para el año fiscal 2020, dos años antes de lo estimado anteriormente.

El déficit se expandirá más rápido de lo que se pensaba después de la reciente legislación que aumentó los niveles de gasto, según las perspectivas presupuestarias anuales del grupo no partidista publicadas el miércoles. Este efecto fue ligeramente moderado por la expectativa de tasas de interés más bajas, lo que reduce los costos de endeudamiento.

Sería la primera vez que el déficit supera la marca de US$ 1 billón desde 2012, a medida que la economía se recuperaba de la crisis financiera. El déficit que excede ese umbral llegaría cuando el presidente, Donald Trump, se presente para la reelección.

Economía en expansión

El crecimiento económico se expandirá a un ritmo de 2,3% en el cuarto trimestre de este año, seguido de un 2,1% el próximo año, sobre la estimación previa de la agencia de 1,7%. Después de eso, el crecimiento se ralentizará a alrededor del 1,8% hasta 2029, dijo la CBO.

“Los efectos presupuestarios de la nueva legislación se compensan parcialmente con las revisiones de nuestro pronóstico económico, que redujeron las proyecciones de déficit”, dijo el director del CBO, Phillip Swagel , en un comunicado.

Los economistas advierten cada vez más que una recesión sería inminente, con un segmento clave de la curva de rendimiento que se invirtió brevemente la semana pasada en lo que históricamente presagiaba una recesión. Las probabilidades de una recesión de EE.UU. en los próximos 12 meses aumentaron a 35% en la encuesta a economistas realizada por Bloomberg en agosto, desde el 31% previsto anteriormente.

Tensiones de la deuda

La creciente carga de endeudamiento de EE.UU. podría aumentar las tensiones en la economía, ahora en su expansión más larga registrada. Es un factor preocupante en medio de la guerra comercial en curso de Trump con China que está retrasando algunas inversiones, un consumidor cada vez más sombrío y una desaceleración del crecimiento global.

“El panorama fiscal de la nación es complejo”, dijo Swagel en el comunicado. “La deuda federal, que ya es alta para los estándares históricos, está en un curso insostenible, y se proyecta que aumente aún más después del 2029 debido al envejecimiento de la población, el crecimiento del gasto per cápita en atención médica y el aumento de los costos de intereses”.

Déficit de US$ 1 billón

El déficit presupuestario se ampliará a US$ 1.01 billones durante los 12 meses hasta el 2020, frente a los US$ 960,000 millones esperados este año. La CBO dijo en enero que el déficit llegaría a cerca de US$ 890,000 millones el próximo año y no superaría US$ 1 billón hasta el año fiscal 2022.

Como parte del PBI, se pronostica que el déficit aumentará a 4.6% el próximo año frente al 4.5% de este año.

El déficit se ha expandido bajo el mando de Trump, en medio del paquete de recortes de impuestos de US$ 1.5 billones del republicano, el aumento del gasto federal y el envejecimiento de la población que eleva el costo de programas sociales como Medicare. Trump dijo recientemente que “a mucha gente” le gustaría un recorte en los impuestos laborales y ha planteado la idea de una exención tributaria sobre las ganancias de capital, mientras su administración analiza formas de potenciar la economía.

La última vez que EE.UU. tuvo un déficit mayor a US$ 1 billón fue entre 2009 y 2012, cuando el expresidente Barack Obama realizó un considerable rescate financiero para los mercados económicos y un plan de estímulo para sacar al país de la crisis financiera.