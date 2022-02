Los inversores inyectaron dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos al ritmo más rápido en casi dos años en la semana hasta el miércoles y sacaron fondos del efectivo, la deuda vinculada a la inflación y el crédito a medida que aumentaban los riesgos de recesión, mostró el viernes el informe de flujo semanal de Bank of America (BofA).

Las acciones globales vieron una pequeña entrada de US$ 2,200 millones, mientras que los inversores retiraron US$ 79,400 millones del efectivo y US$ 11,800 millones de los bonos, según BofA, que está analizando los datos de EPFR.

“En los próximos seis meses el impacto de las tasas se transforma en un impacto de recesión”, dijeron los analistas de BofA, liderados por Michael Hartnett, en una nota para clientes.

Entre los aspectos más destacados de la semana, los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraron las mayores entradas desde marzo del 2020 con US$ 7,400 millones, mientras que las salidas combinadas de los mercados de grado de inversión, alto rendimiento y emergentes fueron las mayores desde abril del 2020.

Los fondos tecnológicos registraron las mayores entradas en cinco semanas con US$ 700 millones, mientras que las acciones de los mercados emergentes vieron ingresos por valor de US$ 3,300 millones en una octava semana consecutiva de entradas, dijo el banco de inversión estadounidense.