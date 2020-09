EEUU







Biden presenta su declaración de impuestos antes del debate e insta a Trump a hacer lo mismo Los impuestos de Biden mostraron que él y su esposa Jill pagaron más de US$ 346,000 en impuestos federales y otros en el 2019 con un ingreso de casi US$ 985,000, antes de pedir un reembolso de casi US$ 47,000 que dijeron que habían pagado de más al gobierno.