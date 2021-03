Menos de dos semanas después de firmar un gigantesco plan de estímulo económico por US$ 1.9 billones, Joe Biden podría considerar desde esta semana una propuesta de inversiones por US$ 3 billones en infraestructura para impulsar la economía y reducir las emisiones de CO2.

El presidente demócrata había prometido importantes inversiones para impulsar un crecimiento duradero y enfrentar problemas ambientales.

Así sus consejeros económicos se preparan para recomendar inversiones de “hasta US$ 3 billones “, publicó el diario The New York Times el lunes, que cita fuentes al tanto de la iniciativa.

El plan sería presentado esta semana y supondría varios proyectos de ley en lugar de un proyecto “gigantesco” al Congreso, según el diario.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó en un tuit el lunes por la noche que con un nuevo plan el gobierno “se concentrará en los empleos y la forma de mejorar la vida de los estadounidenses”. La vocera dijo que el mandatario no daría detalles esta semana.

Según CNN y The Washington Post, las inversiones se dividirían en dos partes, una para infraestructura y otra en función de prioridades nacionales como las escuelas para niños pequeños y la gratuidad de universidades comunitarias.

Reformar el código impositivo

Psaki indicó además en una declaración escrita que el presidente quiere reformar el código fiscal “para recompensar el trabajo y no la riqueza”.

El gobierno está considerando un alza de impuestos para las empresas para financiar sus prioridades que incluyen un plan de infraestructura, confirmó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

Biden “fue claro sobre sus propuestas fiscales”, declaró Yellen ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, afirmando a los legisladores que quieren llevar el impuesto a la renta empresarial del 21% actual a un 28%.

Después de la aprobación de un inmenso plan de alivio para los hogares y las empresas por US$ 1.9 billones, el mandatario está bajo presión del Congreso para mantener controlado el gasto.

“Creo que un paquete que incluya inversión en las personas, inversión en infraestructura, va a ayudar a crear buenos empleos para la economía estadounidense y los cambios en la estructura fiscal son los que van a ayudar a pagar esos programas”, indicó Yellen.

Cualquier iniciativa enfrenta un panorama complicado en el Congreso, donde los demócratas tienen una leve mayoría en la Cámara de Representantes y están igualados con los republicanos en el Senado.

Efecto a largo plazo

“Tres billones de dólares es mucho dinero, máxime cuando llegarían luego de paquetes de estímulo por casi seis billones de dólares” en un año, destacó Gregory Daco, economista de Oxford Economics.

“Pero la diferencia fundamental es que las medidas de urgencia, entre ellas los cheques a las familias, tienen un efecto puntual, mientras que las inversiones en infraestructura buscan promover el crecimiento en el largo plazo”, explicó.

Esta discusión comienza con tres billones de dólares “pero bajaremos a dos billones”, estimó Daco.

Las empresas comenzaron su trabajo de lobby y una coalición de 140 grupos dirigidos por la Cámara de Comercio Estadounidense y el Bipartisan Policy Center exhortó a los legisladores a que voten un proyecto de ley para el 4 de julio, el día de la Independencia. Pero no quieren oír hablar de alzas de impuestos.

A fines del 2017, el gobierno de Donald Trump recortó los impuestos a empresas argumentando que liberaba dinero para contrataciones.