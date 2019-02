Bezos enfrentará al National Enquirer con asesor de celebridades

Jeff Bezos reclutó a una de las armas legales más grandes de Hollywood para enfrentarse al National Enquirer por su amenaza de publicar fotos personales del fundador de Amazon: Marty Singer, quien se hizo famoso por ahuyentar a los tabloides de sus famosos clientes.

" Marty Singer es desde hace mucho tiempo el asesor de la realeza de Hollywood y es un perro guardián", señaló Larry Iser, abogado de Kinsella Weitzman Iser Kump & Aldiser en Santa Mónica, Calilfornia. "Marty es la elección perfecta para la pelea de Bezos contra el Enquirer".

La lista de clientes de Singer incluye a Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, John Travolta y Sharon Stone , entre otros famosos actores. El abogado nacido en Brooklyn, Nueva York, se ha vuelto particularmente conocido por las cartas que envía a los medios de comunicación que publican alguna noticia de uno de sus clientes y que puede resultar embarazosa, advirtiéndoles sobre las terribles consecuencias que acarrea publicar información falsa y difamatoria.

Singer, de 66 años y residente de Los Ángeles, no teme ir más allá de las amenazas. En el 2011, demandó a Warner Bros. en nombre de Charlie Sheen después de que el actor fuera despedido de la serie "Two and a half men". Ese caso fue dirimido en los tribunales por un total de US$ 25 millones.

Su buena disposición para demandar y su experiencia en relación con el National Enquirer lo convertirán en un adversario formidable si Bezos decide llevar al tabloide a la corte, señaló Bryan Sullivan, abogado de Early Sullivan Wright Gizer & McRae en Los Ángeles.

"Es un abogado muy agresivo y tiene muchos conocimientos sobre la ley de privacidad y las denuncias de difamación y falsas acusaciones", comentó Sullivan. "Marty puede llevar un caso a juicio y esa es una de las razones por las que obtiene acuerdos favorables para sus clientes", indicó.

La semana pasada, Bezos acusó de chantaje y extorsión a American Media (AMI), el editor del Enquirer, y publicó los correos electrónicos que ejecutivos de AMI enviaron a Singer.

Los correos electrónicos mencionaban las fotos privadas que el Enquirer tenía de Bezos y ofrecían no publicarlas si Bezos reconocía que la exposición previa de él y su novia, Lauren Sánchez, no tenía motivaciones políticas.

American Media ha negado las acusaciones de Bezos. Singer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.