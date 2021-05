La mayoría de las mujeres a cargo de grandes compañías en Estados Unidos tuvieron aumentos de paga el año pasado, pese a los estratos causados por la pandemia de coronavirus en la economía y muchos de sus negocios. Sin embargo, la paga mediana para las directoras generales bajó en el 2020.

Siendo un grupo ya pequeño, hubo además una salida de varias ejecutivas de alto nivel el año pasado. Eso significa que los cambios de paga para unas pocas distorsionaron las cifras generales, resaltando lo lentamente que marcha la diversidad de género en los mayores niveles de las corporaciones del país.

De los 342 directores generales en el sondeo de compensaciones de la AP y Equilar en las compañías que integran el S&P 500, solamente 16 eran mujeres. Eso representa una baja comparado con 20 un año antes.

El estudio incluye solamente a directores generales que han ocupado sus puestos durante al menos dos años fiscales en sus compañías, para evitar las distorsiones de las bonificaciones por contratación. Las compañías además tenían que haber presentado declaraciones fiscales entre el 1 de enero y el 30 de abril.

La mayoría de las directoras generales en el sondeo de este año tuvieron un aumento de compensación: 81% de ellas (13 de 16), comparado con 60% de los hombres en el sondeo, pero la máxima ejecutiva de Duke Energy, Lynn Good, tuvo una reducción de paga del 3%, a US$ 14.3 millones. Ella está en el medio de la escala entre las mujeres en el sondeo, lo que contribuyó a fijar la paga mediana en US$ 13.6 millones.

Eso marca una caída de 1.9% de la mediana que ganaron las mismas ejecutivas un año antes. Y se compara con una mediana de US$ 12.6 millones para los hombres que son directores generales en el sondeo, que representa un alza de 5.2% respecto al año anterior. La media general en el sondeo fue de US$ 12.7 millones.

Aunque el número de mujeres en el sondeo cayó el año pasado, los expertos dicen que está ocurriendo un cambio, aunque demasiado lento, con las compañías aún sin reconocer y preparar a más mujeres para el puesto.

“Es un proceso lento”, dijo Lorraine Hariton, presidenta y directora general de Catalyst, una organización sin fines de lucro que busca promover el avance de mujeres en los puestos de trabajo. “Pero las razones son que aún seguimos lidiando con culturas cargadas con prejuicios subconscientes. Construir un sendero para mujeres directoras generales toma tiempo”.

Lisa Su, directora general del fabricante de chips Advanced Micro Devices, encabeza la lista con un paquete compensatorio de US$ 27.1 millones. Eso incluye un salario de poco más de US$ 1 millón, una bonificación en efectivo de US$ 2.5 millones y acciones y opciones por casi 23.5 millones.

Las acciones de AMD aumentaron a casi el doble en el 2020 tras ser el título de mayor rendimiento en el S&P 500 los dos años previos.