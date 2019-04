Aumentos salariales en EE.UU. resultan insuficientes

Por Mark Whitehouse

Los trabajadores de EE.UU. finalmente han observado algunos aumentos decentes en los últimos meses, tras haber sufrido casi una década de escasas ganancias salariales. Desafortunadamente para ellos, esto quizá no mejore más.

El comportamiento de los salarios ha sido durante mucho tiempo un misterio central del mercado laboral de EE.UU. A pesar de que los empleadores siguieron contratando y la tasa de desempleo se redujo a mínimos de múltiples décadas, la solicitud de trabajadores no se tradujo en salarios más altos. Últimamente, sin embargo, las cosas han comenzado a moverse.

El crecimiento interanual en las ganancias promedio por hora alcanzó el 3.4% en febrero, aproximadamente el mismo ritmo que prevaleció antes de la última recesión, antes de retroceder un poco al 3.2% en marzo. Así es como se ve:

¿Podrían acelerar más los salarios? No sería irrazonable esperar cierta restitución después de todos esos años de estancamiento relativo. Sin embargo, considerando que es uno de los contribuyentes más importantes al crecimiento salarial, la productividad de los trabajadores, no parece ser tan grande.

A la larga, dos factores determinan cuánto pueden y deben pagar los empleadores. Uno es la inflación: los salarios deben ir a la par con los precios para que los trabajadores no empeoren. La otra es la productividad: cuanto más producen los empleados cada hora, más pueden pagarles las compañías. La suma de los dos, el crecimiento de la inflación más la productividad establece una especie de límite sobre la rapidez con que puede aumentar el pago sin causar problemas económicos.

Entonces, ¿cuál es el límite? A diciembre, la medida preferida de inflación de la Fed , del 1.95% , estaba muy cerca de la meta del banco central del 2%. Podría ir un poco más alto, pero mucho sería indeseable y atraería una respuesta justificada de la Fed. Mientras tanto, el crecimiento de la productividad siguió siendo bastante lento, con un aumento de apenas 1.77% respecto al año anterior. En total, esto representa aproximadamente el 3.7%, un techo bajo por el que el crecimiento de los salarios ya estaba cerca de alcanzar:

En otras palabras, para obtener mayores ganancias en los estándares de vida de los trabajadores se requerirá un crecimiento más rápido de la productividad. Hasta cierto punto, los salarios más altos pueden proporcionar un impulso propio. Sin embargo, más allá de eso, es difícil ver de dónde provendrá el crecimiento.

Los recortes de impuestos corporativos no han resultado en el tipo de inversión que podría impulsar un gran avance. El presidente Donald Trump no ha cumplido sus promesas de gasto en infraestructura, lo cual, si se hace bien, podría hacer que toda la economía funcione mejor. Y sus políticas de inmigración no han sido propicias para atraer a extranjeros altamente calificados.

Eso deja a los trabajadores a esperar un milagro. Podría pasar, pero no cuente con ello.