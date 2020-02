En la ciudad más rica de EE.UU., ganar US$ 500,000 no es gran cosa

Uno podría circular fácilmente por esta arbolada población a las afueras de Silicon Valley sin percibir que se trata del vecindario más rico de Estados Unidos.

Desde la carretera, solo se ven altos muros de ladrillo y puertas opacas. Hay que recurrir a Google Maps para tener una idea de lo que hay detrás. Las imágenes satelitales de Atherton, California, donde el ingreso medio de los hogares supera el medio millón de dólares, revelan grandes casas de multimillonarios del sector de la tecnología y estrellas del deporte, con canchas de tenis y piscinas.

Por cuarto año consecutivo, Atherton coronó el índice anual de lugares más ricos de Bloomberg. Con un ingreso familiar medio de más de US$ 525,000, se convirtió en la primera, y hasta ahora la única, población en superar el medio millón de dólares desde que Bloomberg comenzó a recabar datos para el índice en 2017.

Atherton está acompañada en los niveles más altos de la lista de Bloomberg por Hillsborough (número 3) y Los Altos Hills (número 5), dos comunidades más en el corredor de la alta tecnología entre San Francisco y San José. Ambos tienen ingresos medios de más de US$ 400,000.

‘Ciudad de empresas’

Elaine White, una agente inmobiliaria natural de la población vecina de Redwood City, ha visto cómo el auge tecnológico dio forma a la región.

“Debido al tamaño que ha adquirido Facebook, y Google, nos hemos convertido en este concepto de ciudad de empresas, donde mucha gente trabaja para estas compañías de Silicon Valley”, manifestó.

En Atherton, la casa más barata en el mercado tiene actualmente un precio de US$ 2.5 millones, según el mercado inmobiliario Zillow.com. Numerosos multimillonarios tecnológicos tienen su hogar en la ciudad, entre ellos Eric Schmidt, de Google, Sheryl Sandberg, de Facebook, y el fallecido cofundador de Microsoft, Paul Allen, cuya antigua residencia fue vendida la semana pasada por más de US$ 35 millones. El atleta de Golden State Warriors Stephen Curry compró una finca en Atherton el año pasado por US$ 31 millones.

De costa a costa

En segundo lugar por segundo año consecutivo se sitúa Scarsdale, en el estado de Nueva York, a menos de 40 kilómetros de Manhattan, con un ingreso medio anual de US$ 452,000. También se incluyen entre las 10 principales una ciudad cerca de Denver, dos comunidades del norte de Chicago y un enclave rico en Dallas, Texas.

En general, las costas este y oeste dominan la lista de las 100 poblaciones más ricas. California ocupa 23 puestos, mientras que el área de tres estados de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey representa 32 (aunque eso es menos que los 36 del año pasado). La parte central del país está ganando terreno lentamente. Estados como Illinois y Minnesota agregaron una nueva entrada en el índice de este año, mientras que Texas incorporó dos (Lucas en el número 73 y Alamo Heights en el número 75).

En total, 16 estados están representados en la lista, el mismo número que en años anteriores, lo que sugiere que la concentración de la riqueza en ciertas regiones sigue prácticamente sin cambios con el tiempo. Además, las comunidades más ricas continúan enriqueciéndose. Este año, para llegar al top 100, una población necesitaba un ingreso familiar medio de US$ 220,000, frente a los US$ 209,000 del año pasado.

Metodología

Bloomberg evaluó los datos de hogares ajustados por inflación para todas las ubicaciones de Estados Unidos con un mínimo de 2,000 hogares (según lo definido por el Censo), y los clasificó en función del ingreso medio de los hogares. Casi 6,300 comunidades cumplían los criterios, lo que incluye aproximadamente el 75% del total de hogares en Estados Unidos.