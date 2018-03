Arándanos rojos de EE.UU., primera víctima en naciente guerra comercial

La industria estadounidense del arándano es una de los mayores perdedores hasta ahora en la creciente disputa comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Las importaciones del fruto rojo desde EE.UU. se incluyeron en la lista de productos publicada la semana pasada por la UE a los que se aplicaría un arancel del 25% en represalia contra los aranceles estadounidenses al acero y el aluminio.

EE.UU. exporta cada año alrededor de 95 millones de libras (unas 43,000 toneladas) de arándanos al bloque, según Tom Lochner, director ejecutivo de Wisconsin State Cranberry Growers. Eso es más que a cualquier otro destino y representa aproximadamente el 12% de la producción nacional.

"Este arancel obstaculizaría significativamente nuestra capacidad para competir en estos mercados", dijo Lochner en una entrevista.

Los arándanos se encuentran en una canasta de productos estadounidenses, que incluye desde mantequilla de maní hasta whisky bourbon y motocicletas Harley Davidson, elegidos por la UE. La fruta es sinónimo de la cena de Acción de Gracias, pero también es una historia de éxito agrícola de EE.UU.

El país es el mayor productor mundial y la producción ha aumentado un 20% desde el 2010. La industria ha promovido la fruta seca en bebidas y las exportaciones se han incrementado un 48% en los últimos seis años, en parte debido a las mayores ventas a China.

Sin embargo, los arándanos siguen siendo un mercado de nicho, con solo unos 1,200 productores. En el 2016, la cosecha de los agricultores se valoró en US$ 292.3 millones, mientras que las exportaciones del país de arándanos frescos, jugos, salsas y productos secos y congelados se estimaron en US$ 340 millones. Como comparación, el total de las exportaciones agrícolas de EE.UU. fue de US$ 135,000 millones ese año.

Los agricultores estadounidenses de maíz y soja están preocupados por lo que podría pasar si el presidente Donald Trump se retira del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o si China apunta a los bienes básicos agrícolas en represalia por los aranceles a los metales. Pero hasta ahora, esos dos importantes cultivos han salido ilesos en gran parte.

"Los arándanos corresponden a un pequeño segmento de la agricultura estadounidense", dijo Terry Humfeld, director ejecutivo del Cranberry Institute, organización sin fines de lucro fundada en 1951 para promover a los productores de arándanos y su industria. "Pero que nuestra pequeña industria se vea afectada no tiene ningún sentido. Estamos preocupados".

Los aranceles comerciales surgen en momentos en que la industria de los arándanos enfrenta un superávit. El año pasado votó en favor de deshacerse de parte de su oferta para equilibrarla con la demanda. El Departamento de Agricultura de EE.UU. aprobó la orden de comercialización el mes pasado. La industria recomienda que los productores reduzcan la producción un 25% este año, un plan que no se utiliza desde el 2001.

"Esperamos que todas las partes involucradas lleguen a un acuerdo para continuar permitiendo la entrada de productos de arándanos estadounidenses a la UE", dijo Humfeld. "Esta es probablemente una batalla cuesta arriba que tendremos que librar".