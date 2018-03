Aranceles de Donald Trump afectarían a empresas emblemáticas de EE.UU.

El presidente Donald Trump dice que los aranceles que propuso para el aluminio y el acero apuntan a priorizar a Estados Unidos, pero podrían afectar productos de todo tipo que los estadounidenses consumen o utilizan a diario -desde la cerveza Bud Light hasta los Kisses de Hershey y las computadoras Mac.

Las más afectadas serían la industria automotriz y la aeroespacial, pero los gravámenes a los metales tendrán derivaciones para una amplia gama de actividades comerciales que incluyen artículos que los consumidores compran con una frecuencia considerablemente mayor.

Cerveza, gaseosas, golosinas, sopa enlatada y hasta productos farmacéuticos dependen del aluminio para las latas, los envases y los blísteres, y muchos artículos de electrónica contienen el metal. Los contenedores y el embalaje conforman un 18% del consumo de aluminio en los Estados Unidos, según Bloomberg Intelligence.

Los costos más elevados obligarían a las compañías que fabrican dichos productos a reducir empleos y aumentar los precios para los consumidores, según Matthew Shay, máximo responsable de la Federación Nacional Minorista.

“Cuando los costos de materias primas como el acero y el aluminio suben artificialmente, todos los estadounidenses terminan pagando la factura en forma de precios más altos para todo, desde los productos enlatados hasta los autos”, dijo en un comunicado. “Estos aranceles probablemente destruirán más empleos estadounidenses de los que crearán”.

Trump dijo el jueves que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% al acero importado y de 10% al aluminio “durante un período prolongado”.

Molson Coors Brewing Co. y Anheuser-Busch InBev NV, los cerveceros más grandes del país, instaron a la administración Trump a no avanzar con la propuesta.

“De la industria cervecera estadounidense dependen alrededor de 2 millones de empleos. Exhortamos al departamento de Comercio y al presidente Trump a considerar el impacto de los aranceles que restringen el intercambio comercial”, dijo Felipe Dutra, director financiero de AB InBev en una teleconferencia con analistas.

No hay, sencillamente, suficiente chapa de aluminio disponible en Estados Unidos para satisfacer la demanda, tuiteó Miller Coors, la división estadounidense de Molson Coors. La demanda de hojalata alcanzó 2.1 millones de toneladas en el 2016, en tanto el aprovisionamiento local fue de sólo 1.2 millones de toneladas, según el Can Manufacturers Institute, una organización de la industria.

Los aranceles son importantes para la seguridad nacional, dijo Trump. MillerCoors mostró su desacuerdo con ese argumento en otro tuit: “El departamento de Defensa informó recientemente que el aluminio no plantea ningún problema de seguridad nacional”.

El impacto generalizado de los aranceles de Trump ha creado enemigos de la política incluso en el seno del Partido Republicano. El representante Charlie Dent de Pensilvania expresó una preocupación particular por Hershey Co., que emplea el aluminio para envasar golosinas como sus chocolates Kisses.

Hershey Co. y Mars Inc., que fabrica Life Savers, con envoltorio de aluminio, no respondió en forma inmediata a las consultas.

Todavía no se conocen todos los detalles del plan de Trump y la manera en que se implementen los aranceles determinará hasta qué punto afectarán a los productos estadounidense, como por ejemplo el caso de Apple Inc., que monta muchos de sus aparatos en China, como teléfonos con aluminio o bordes de acero.

Si los gravámenes se aplican solamente a las materias primas, el efecto sobre la empresa sería minúsculo, ya que produce apenas una pequeña parte de sus Mac en Estados Unidos, según Gene Munster de Loup Ventures.

Si el arancel incluye productos terminados, los costos de la Mac y el iPhone de Apple podrían incrementarse 0.2%, suponiendo que el impuesto sea un porcentaje de los componentes metálicos de Macs y iPhones, dijo Munster. Apple no accedió a hacer declaraciones.