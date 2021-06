A principios del 2020, comenzó a surgir una anomalía muy improbable en los datos del comercio mundial: China dijo que estaba vendiendo más productos a Estados Unidos de lo que EE.UU. reportaba que compraba a China.

Era una inversión del patrón normal y producto de la guerra comercial de los dos países, pero no una consecuencia intencionada. En cambio, probablemente se debió a informes erróneos tanto de los exportadores en China como de los importadores en EE.UU., según una nueva investigación de economistas de la Reserva Federal.

Las empresas en EE.UU. podían pagar menos aranceles si reportaban un valor menor de los bienes importados de China, mientras que las empresas en China podían obtener mayores devoluciones del impuesto al valor agregado si informaban en exceso el valor de las exportaciones, argumentan los economistas.

Por lo general, el valor de importación de un bien cuando ingresa a un país debe ser mayor que el valor del mismo bien cuando sale de otro país. Esto se debe a que los precios de importación generalmente incluyen el costo del flete y el seguro, mientras que las exportaciones no.

Hasta febrero del 2020, este era el caso del comercio bilateral entre EE.UU. y China. Las importaciones de EE.UU. de bienes de China siempre se consideraban por mayor valor que las exportaciones de China a EE.UU. Sin embargo, desde marzo se ha reportado lo contrario en casi todos los meses.

El informe resalta la dificultad de ganar guerras comerciales con barreras económicas como aranceles, contrario a afirmaciones del expresidente Donald Trump de que la victoria sería fácil.

Las distorsiones también refuerzan los argumentos contra autoridades del Gobierno Trump según las cuales los aranceles estadounidenses estaban reequilibrando fundamentalmente la relación comercial sesgada entre las dos economías más grandes del mundo, en la cual EE.UU. registra hace mucho tiempo un amplio déficit.

Los informes erróneos de empresas estadounidenses y chinas explican la mayor parte de la contracción del déficit comercial entre EE.UU. y China desde que las dos partes comenzaron a imponerse aranceles en el 2018, argumentan Hunter Clark y Anna Wong, economistas de la Fed. La balanza comercial se encogió US$ 88,000 millones en el 2020 frente al 2017, según su cálculo.

De este déficit, US$ 55,000 millones se derivan de evasión de aranceles estadounidenses, US$ 12,000 millones se deben a informes erróneos para obtener mayores devoluciones del IVA chino, y los US$ 20,000 millones restantes no tienen explicación.

“El conflicto comercial tuvo un impacto mucho menor en la balanza comercial bilateral de EE.UU. con China de lo que parece a primera vista cuando analizamos los datos de EE.UU.”, escribieron. El subregistro de las importaciones estadounidenses también significa que se pueden haber perdido cerca de US$ 10,000 millones en ingresos arancelarios, estimaron.

Las cifras comerciales más recientes de China también muestran un lento progreso en el cumplimiento de las metas de compra acordadas con EE.UU. en el marco del acuerdo comercial. Desde enero del 2020, las importaciones chinas de bienes manufacturados, agrícolas y energéticos ascendieron a casi US$ 157,000 millones, o cerca de 41% de las metas acordadas por los dos países.