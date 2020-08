El gigante tecnológico Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense en alcanzar los dos billones de dólares de valor en la Bolsa de Nueva York, un hito que ha logrado tras duplicar su capitalización en apenas dos años.

Apple es la compañía más valiosa del mundo y ahora la segunda en alcanzar los dos billones de dólares de mercado tras la petrolera estatal saudí Saudi Aramco, que lo consiguió tras su salida a bolsa en el 2019 y desde entonces ha retrocedido.

Las acciones de la firma dirigida por el ejecutivo Tim Cook se situaron en los US$ 467.77 poco antes de las 11 de la mañana en la Bolsa de Nueva York y marcaron ese registro histórico, que todavía tiene que consolidarse al cierre, en medio de una sesión positiva.

La firma de la manzana mordida alcanzó US$ 1 billón el 2 de agosto del 2018, adelantándose a rivales tecnológicas de gran tamaño como Amazon, Alphabet (la matriz de Google) y Microsoft, y ahora la historia vuelve a repetirse pese a una situación de pandemia.

Los analistas señalaban hoy la velocidad a la que Apple ha llegado a US$ 2 billones, ya que en la sombría jornada bursátil del pasado 23 de marzo llegó a descolgarse del billón debido a los temores por el impacto del brote de COVID-19 en sus negocios.

No obstante, ha demostrado resistir a la pandemia e incluso salir reforzada de la etapa de confinamientos en Estados Unidos y Europa, ya que en la primera mitad del 2020 aumentó su beneficio neto 4%, hasta US$ 22,500 millones, con una mejora de las ventas de 6%, que le llevó a ingresar US$ 118,000 millones.

El último trimestre fue de récord y precisamente destacó la facturación de los ordenadores Mac, convertidos en pieza clave de la transición al teletrabajo, con un aumento interanual de 22%, y de servicios como la App Store o Apple TV, que crecieron un 15% por la necesidad de interactuar online, mientras que el incremento en los iPhone fue de 1.6%.

Y todo ello habiendo tenido que clausurar tiendas en todo el mundo temporalmente e incluso volviéndolas a cerrar por los aumentos de casos, especialmente en Estados Unidos, un impacto que se notó especialmente en abril.

A media sesión en Wall Street, Apple seguía ascendiendo pero a menor ritmo que antes y se situaba en US$ 466.98 por acción, quedando ligeramente por debajo de los US$ 2 billones.