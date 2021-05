Hace un año, expertos proyectaban que un tercio de los restaurantes en Estados Unidos podría cerrar en 2020 como resultado de la pandemia.

Nuevos datos de la Asociación Nacional de Restaurantes, un grupo de la industria con sede en Washington, revelaron que 90,000 restaurantes en todo EE.UU. han cerrado de forma permanente o a largo plazo. Eso es menos del 14% de los restaurantes del país. Es inferior a la cifra de 110,000 reportada por la asociación en diciembre, cuando el vicepresidente ejecutivo de asuntos públicos, Sean Kennedy, describió que el estado de la industria estaba en “caída libre económica”.

Si bien eso sigue siendo desastroso en comparación con los 50,000 restaurantes que cierran en un año típico, los escenarios más graves se evitaron gracias a iniciativas como préstamos gubernamentales y cambios en las restricciones locales.

De acuerdo con Hudson Riehle, vicepresidente sénior de investigación y conocimiento de la asociación, esos lugares abarcan desde poderosos establecimientos de Nueva York como Union Square Cafe de Danny Meyer y el bar-restaurante Balthazar, hasta el popular pub Cavalier en San Francisco y el restaurante Rooster and Owl en Washington (inlcuido en la guía Michelin).

“La industria de los restaurantes definitivamente está en camino a la revitalización ahora”, dijo Riehle en una entrevista telefónica. “Los números de las tendencias de ventas van en la dirección correcta, y con la llegada del clima cálido, es un buen augurio para los restaurantes al aire libre, lo que ha sido un salvavidas para los operadores de restaurantes”.

La encuesta del grupo encontró que el 44% de los operadores esperaban que sus ventas promedio de abril a junio fueran más altas que en marzo de 2021.

Al señalar el alto volumen de negocios de los restaurantes en julio y agosto, Riehle espera que la tendencia positiva continúe a medida que disminuyen las restricciones para salir a comer y viajar. “Históricamente, 1 de cada 4 dólares de ventas en la industria proviene de viajes y turismo”, dice. Este verano “el mercado del ocio volverá, seguido de los negocios y el turismo internacional”.

La noticia no es buena para todos los restaurantes. A pesar de que los propietarios vieron una mejora, las ventas de alimentos y bebidas en abril del 2021 disminuyeron en US$ 1,300 millones, o 2%, en comparación con las ventas de US$ 66,200 millones en febrero del 2020 antes del inicio de la pandemia.

Los informes de ventas y empleos mensuales del grupo de la industria estiman que, durante los últimos 14 meses, las ventas de la industria de restaurantes y servicios de alimentos son actualmente US$ 290,000 millones inferiores a los “niveles previos a la pandemia”.

Además, la escasez de personal podría obstaculizar los negocios a medida que los comedores continúan llenándose. Actualmente, los restaurantes han perdido 1.7 millones de empleos. En la ciudad de Nueva York, donde 5,000 de los aproximadamente 24,000 restaurantes están cerrados, hay cerca de 140,000 empleos menos que antes de la pandemia, según Andrew Rigie, director ejecutivo de NYC Hospitality Alliance.