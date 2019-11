Fox Sports agotó la venta de su inventario de anuncios que se presentarán en el Super Bowl tras fijar los precios por 30 segundos de propaganda en el evento anual más grande de la televisión en una cifra récord de US$ 5.6 millones.

La unidad Fox Corp. terminó de vender los 77 anuncios nacionales el viernes, según Seth Winter , vicepresidente ejecutivo de ventas deportivas en Fox Sports. Dijo que la mayoría de los anuncios para el juego por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés) tienden a agotarse en Navidad, o incluso después, en enero.

“Claramente, la NFL sigue siendo la plataforma mediática más poderosa en todos los deportes y en toda la televisión”, dijo Winter. “Los anunciantes han visto el restablecimiento de los índices de audiencia y un entorno que no crea barreras por su parte, por lo que se han lanzado de cabeza a la NFL”.

Aunque los comerciales de 30 segundos para el partido del 2 de febrero en Miami cuestan US$ 5.6 millones, se ofrecieron descuentos a quienes compraron más de un anuncio. Cada publicidad se vendió por más de US$ 5 millones, a excepción de una compañía, cuyo pedido masivo de larga data mantuvo su precio por debajo de ese umbral, dijo Winter. Usando cálculos aproximados, la cifra de ventas totales probablemente eclipsará los US$ 400 millones.

El Super Bowl es el evento televisivo más visto del año en EE.UU. y las ventas de anuncios suelen fluctuar en función de la salud de la economía estadounidense y el interés en la NFL. Ambos factores se convirtieron en condiciones favorables para Fox durante este proceso de ventas: los niveles de audiencia de la temporada regular de la liga están en alza y las acciones estadounidenses se han acercado a máximos históricos.

Winter dijo que el fracturado panorama de los medios también fue un beneficio. “Simplemente hay una escasez de puntos de audiencia”, dijo. “Más allá del Super Bowl, hay muy pocas garantías, excepto, nuevamente, otro partido de fútbol de postemporada”.

Esta será la novena transmisión del Super Bowl de Fox , cuya primera transmisión se remonta a 1997. Fox, CBS Corp. y NBC de Comcast Corp. rotan los derechos del juego como parte de sus acuerdos de transmisión nacional de mil millones de dólares.

La campaña de reelección del presidente Donald Trump acordó comprar uno de los espacios publicitarios, según un informe de la semana pasada de Sports Business Journal. Si bien es poco frecuente que las campañas políticas compren un costoso espacio en el Super Bowl, se emitió un anuncio de Trump durante el séptimo juego de la Serie Mundial en Fox, y la campaña se ha anunciado varias veces en diversos partidos de Fox NFL este año.

Winter declinó comentar sobre el interés de la campaña de Trump, o más ampliamente sobre los anuncios políticos durante el partido, que se jugará un día antes del Caucus Demócrata de Iowa.

La NFL y Fox acordaron este año menos cortes comerciales para el Super Bowl, una decisión que no modificó la cantidad total de anuncios. Fox también tiene algunos espacios publicitarios locales, vendidos a través de un proceso distinto, que se emitirán durante el juego.