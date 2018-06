Antiguo hotel de Nueva York aspira a albergar centro tecnológico

¿Qué tal una pequeña sinergia de alta tecnología en... el centro de Nueva York? El antiguo Hotel Biltmore de Manhattan, donde las personas se encontraban "debajo del reloj", está siendo rediseñado para convertirse en una incubadora tecnológica frente a la Grand

Central Terminal; o al menos esa es la ambición.

El edificio, ubicado en 335 Madison Ave., será una especie de Silicon Valley en el centro de Nueva York, dijo Matt Harrigan, cofundador y

máximo ejecutivo de una empresa llamada Company. Se trata de una

asociación entre el propietario de larga data del edificio, Milstein Properties LLC, y Grand Central Tech, que incuba startups tecnológicas.

No está claro si las empresas tecnológicas y de medios, que han llegado en masa a los viejos edificios clásicos al sur de Midtown y en Brooklyn, querrán instalarse al lado de los pilares de vidrio de las altas finanzas. Pero Harrigan destacó que los alquileres comerciales en barrios como Chelsea y el distrito Flatiron, populares entre el “tech set”, se han disparado.

La renovación, en la que Milstein está invirtiendo más de US$ 100 millones, concentrará el talento y los recursos "para que la gente sepa dónde ir para interactuar con los mejores", dijo.

Agregó que los inquilinos tradicionales, como un fondo decobertura con un modelo disruptivo, serían bienvenidos si encajan con el "espíritu" de la empresa.

Todo depende de cuán bien se ejecute el proyecto, dijo David Falk, presidente de la región triestatal de Nueva York de Newmark Knight Frank, quien ha trabajado con Havas Digital Media y Sandow Media LLC para encontrar espacios.

"Claramente algunos de estos inquilinos, especialmente lasempresas muy jóvenes, preferirían estar en West Chelsea o en la parte baja de la Quinta Avenida. Pero creo que eso está empezando a cambiar", dijo Falk, e indicó que actores destacados como Salesforce.com Inc. e Indeed Inc. se han instalado en Midtown en los últimos años.

Milstein, una empresa familiar multigeneracional, ha sido propietaria por décadas del edificio de 1.1 millones de pies cuadrados (100,000 metros cuadrados). A principios de la década de los ochenta, desmanteló el antiguo hotel, que data de 1913, para dejar solo la estructura de metal para crear un moderno edificio de oficinas conocido como Bank of America Plaza, por su principal inquilino en ese momento. El edificio presenta un atrio de vidrio que se eleva hasta la cima.

Con espacios de trabajo compartidos y oficinas especializadas en distintos tamaños, el espacio renovado se adaptará a inquilinos que van desde empresarios hasta divisiones de Fortune 500, dijo Harrigan.

El plan contempla 150,000 pies cuadrados de tiendas y servicios, 250,000 pies cuadrados para startups y 700,000 pies cuadrados para inquilinos corporativos. En cuanto al reloj labrado en oro, ahora se encuentra sobre el mostrador de seguridad en el lobby y será trasladado a un lugar más prominente, junto con un piano de cola de los viejos tiempos.