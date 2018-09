Fin de la 'amistad' Trump-Xi puede acelerar rivalidad de poder

Hasta ayer, la tan alabada amistad del presidente Donald Trump con su homólogo chino era el único punto positivo en una relación que se deterioraba rápidamente. Ahora, incluso eso ha desaparecido.

Después de aclamar su vínculo personal con Xi Jinping durante los 18 meses desde que se conocieron, Trump dijo a los periodistas que su amistad podría haber terminado. Hablando en una conferencia de prensa después de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, también afirmó que tenía evidencia de interferencia china en las elecciones de mitad de período de Estados Unidos y llamó a los países a "resistirse al socialismo".

Detrás de las acusaciones, los funcionarios chinos ven una combinación de maniobras electorales a corto plazo y planes a más largo plazo para detener el ascenso de China. Según un funcionario chino, la estrategia electoral de Trump es cambiar el enfoque y provocar el antagonismo hacia China.

A falta de algún consenso o cambio en el tono de Trump o Xi, las relaciones entre ambas naciones parecen estar encaminadas a una caída vertiginosa. Justo esta semana, mientras los problemas domésticos de Trump crecían en su país, el gobierno impuso sanciones sin precedentes a una agencia china de adquisiciones militares, mientras que Pekín negó la entrada a Hong Kong de un buque de guerra estadounidense el mes próximo.

Las nuevas tensiones se suman a las tensiones en prácticamente todos los frentes durante la presidencia de Trump, desde el comercio hasta la seguridad cibernética, y los focos geopolíticos como Taiwán y el Mar del Sur de China.

"El discurso de Trump en la ONU hace unos días claramente marcó el lanzamiento formal de la Guerra Fría basada en valores contra China", dijo Chen Zhiwu, profesor de economía de la Universidad de Hong Kong y ex asesor del gabinete de China. "Si bien el presidente Trump no mencionó a China por su nombre cuando atacó el socialismo y el comunismo, todos sabían quién era el elefante en la habitación", dijo.

La guerra comercial, dijo Chen, "no es el objetivo final de Trump, sino un medio para un fin estratégico más amplio".

Quizás nada de esto debería ser sorprendente. La "amistad" Trump-Xi fue un asunto improbable desde el principio. Trump comenzó su mandato el año pasado después de pasar gran parte de su campaña presidencial criticando a China por robar empleos estadounidenses y amenazando con usar la política de ‘Una sola China’ con respecto a Taiwán como moneda de cambio para garantizar mejores condiciones comerciales. Los dos establecieron una buena relación poco esperable después de reunirse en Mar-a-Lago en abril del año pasado, aunque poco había cambiado en lo sustancial de las críticas de Trump.

Tampoco Trump es el único que impulsa el deterioro de las relaciones: la firme autoconfianza de Xi en el escenario internacional envalentonó a los críticos de China. En una reunión del partido el otoño pasado, Xi se jactó de que China estaba "erguida y firme en el este del mundo" y abiertamente pregonó el éxito de la construcción de islas artificiales en el Mar del Sur de China. Ha perseguido un conjunto más abierto y ambicioso de objetivos de política industrial que sus predecesores, conocido como "Made in China 2025", y ha tomado medidas drásticas para modernizar el ejército.

Estos actos, entre otros, llevaron a los funcionarios del Pentágono a etiquetar a China como un competidor estratégico. Las políticas comerciales de China y la represión de Xi contra los opositores nacionales también han llevado a que la presión de los legisladores, los grupos industriales y las ONG sea aún mayor contra China. En un caso reciente relacionado con ZTE, Trump se encontró en apuros ya que el Congreso lo presionó para que no hiciera un trato con la compañía, mientras que los legisladores pidieron recientemente a la administración que sancione a los funcionarios chinos por la represión del gobierno en la lejana región occidental de Xinjiang.

Ambos países ya están tomando medidas para aislarse desde el otro lado. El gobierno de China prohibió a los medios estatales hacer referencia a su programa insignia de reclutamiento de talentos luego de que un participante fuera arrestado por el Oficina Federal de Investigación (FBI) el mes pasado. China también está elaborando planes para prohibir los programas de televisión extranjeros en horarios de máxima audiencia. El ex máximo ejecutivo de Google, Eric Schmidt, dijo recientemente que Internet está encaminado a "dividirse en dos" dentro de diez años, con una versión liderada por EE.UU. y otra por China.

La perspectiva de una competencia abierta y a largo plazo entre EE.UU. y China ya está conduciendo a realineamientos en la política y mercados mundiales. El rival desde larga data de China, Japón, se encontró con sonrisas y buenos deseos de parte de los líderes chinos que buscan evitar el aislamiento en Asia, mientras que la Unión Europea y China firmaron su primera declaración conjunta en tres años en una cumbre en julio. Los compradores mexicanos han absorbido la soja estadounidense a precios inesperadamente bajos, luego que China la rechazara.

Sin duda, aún podría haber formas de evitar una mayor escalada. Mucho dependerá de cómo vayan las conversaciones cara a cara de Trump y Xi cuando se reúnan en la cumbre del Grupo de los 20 a fines de noviembre. Aunque los comentarios recientes de Trump arrojan dudas sobre las posibilidades de éxito, tiene una inclinación por cambiar de opinión, y su primer encuentro con Xi salió bien a pesar de predecir que sería difícil y su decisión de lanzar un ataque aéreo durante la cena.

Una señal de más corto plazo será cómo Trump responde a la última ronda de aranceles de represalia de Pekín.