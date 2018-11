Amazon convierte cena de Acción de Gracias en una pelea online

El pavo de Acción de Gracias se está dorando, los invitados están en camino y usted de pronto se da cuenta de que se olvidó de la crema batida para el pastel de calabaza casero que se está enfriando en la ventana. Amazon está a la orden para rescatarlo.

El minorista online más grande del mundo ofrece entrega rápida de comestibles desde las tiendas de Whole Foods en Chicago y otras ciudades hasta las 14:00 del jueves, experimento de aplicación de las entregas de último momento a la preparación de comidas festivas que ya le ha dado una ventaja entre los compradores de regalos para las festividades.

Amazon entregó su última orden de Navidad –que incluía un auto de juguete a control remoto- a las 23:58 del 24 de diciembre del año pasado.

La apuesta de Amazon al Día de Acción de Gracias es el ejemplo más reciente de cómo los minoristas, las startups y los capitalistas de riesgo prueban cualquier cosa para obtener una ventaja en tanto las ventas de comestibles se trasladan a internet.

Walmart Inc. invierte en la entrega a domicilio con Deliv y otros socios para mantener su puesto de mayor tienda de comestibles del país y aprovechar la enorme presencia de sus locales.

En mayo, Kroger Co. anunció una inversión en la tienda de comestibles online británica Ocado Group Plc. Los capitalistas de riesgo extienden afanosamente cheques por Instacart Inc. y Deliv, que en ambos casos están viendo importantes repuntes de tiendas de comestibles que no son Walmart.

Los inversores incluso apuestan a que una nueva generación de microondas inteligentes y hornos tostadores algún día automatizará el reabastecimiento de la alacena.

Los empresarios y los ejecutivos han olvidado fracasos del pasado como Webvan y tropiezos más recientes como Blue Apron. En cambio, son optimistas respecto de que la mayor de todas las categorías minoristas finalmente esté entrando a la era digital.

Las festividades de fin de año podrían demostrar que tienen razón. Alrededor del 16% de las personas que preparan comidas festivas pedirá comestibles online, la mitad de ellas por primera vez, de acuerdo con una encuesta de la compañía de cadenas de abastecimiento JDA Software de Scottsdale, Arizona.

“Los consumidores se están volcando rápidamente a la entrega de productos de almacén”, dice la vicepresidente de JDA, JoAnn Martin. “No hay indicios de que esto sea una moda. Los minoristas de comestibles que no mejoren las acciones de conveniencia quedarán rezagados”.

El hecho de que el año pasado Amazon comprara Whole Foods por US$ 13,700 millones advirtió a la industria que se aproximaban cambios y que haría falta algo más que leche con descuento y exhibidores de galletas para hacerse con nuevos negocios.

Hábitos de compra arraigados y el deseo de los consumidores de elegir los alimentos frescos han impedido que las ventas de comestibles se trasladaran online a la misma velocidad que los libros, los juguetes y la electrónica. Pero la magnitud del mercado significa que incluso un pequeño traslado constituye una enorme oportunidad.