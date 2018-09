Amazon, Apple y otras empresas expondrán sobre privacidad de información en Senado de EE.UU.

Seis grandes compañías de servicios por internet, entre ellas AT&T Inc, Twitter Inc. y Alphabet Inc, detallarán sus políticas de privacidad con los datos de los consumidores ante un comité del Senado de Estados Unidos el 26 de setiembre, según un comunicado del Congreso publicado el miércoles.

La Asociación de Internet, que representa a más de 40 importantes empresas de internet y tecnología, había dicho el martes que respaldaba la modernización de las normas de privacidad de datos de Estados Unidos, pero que desea un enfoque nacional que predomine sobre las nuevas regulaciones de California que regirán en 2020.

La audiencia del Senado le dará a las seis compañías relacionadas con la tecnología, que también incluyen a Amazon.com Inc, Apple Inc y Charter Communications Inc, "una oportunidad para explicar sus enfoques de privacidad", dijo el presidente del Comité de Comercio del Senado, el republicano John Thune.

Las empresas también expondrán sobre "cómo planean abordar los nuevos requisitos de la Unión Europea y California, y qué puede hacer el Congreso para promover expectativas de privacidad claras sin perjudicar la innovación", agregó Thune.

La privacidad de los datos se ha convertido en un asunto cada vez más importante, tras violaciones masivas que han comprometido información personal de millones de usuarios de internet y redes sociales de Estados Unidos, así como de clientes de grandes minoristas y de la agencia de informes de crédito Equifax Inc.