Alegría para emergentes ahora depende de la Fed, según encuesta

Las perspectivas para los mercados emergentes parecen un poco más brillantes para el resto del año, pero esto se debe en gran parte a que los bancos centrales están quitando encanto a las economías de mayor tamaño.

Ésa es la conclusión principal de la encuesta trimestral de Bloomberg a 42 gestores de fondos, estrategas y operadores mundiales sobre su perspectiva para los mercados en desarrollo. La encuesta mostró que las monedas, los bonos y las acciones avanzarán por la búsqueda de rendimiento gracias a una política monetaria más relajada. Las monedas y los bonos indonesios y rusos destacaron entre las inversiones preferidas junto con las acciones chinas y brasileñas, mientras que los valores turcos y argentinos fueron los menos favorecidos.

"Las cosas han mejorado ligeramente para los mercados emergentes, ya que ahora contamos con el respaldo de una Fed moderada junto con otros bancos centrales importantes", dijo Hironori Sannami, operador de divisas de mercados emergentes de Mizuho Bank Ltd. en Tokio. "Se ha evitado lo peor en la guerra comercial entre Estados Unidos y China por ahora, por lo que los activos de mayor rendimiento probablemente van a registrar demanda".

Las medidas de estímulo por parte de los bancos centrales mayores son clave para el próximo trimestre y ahora la futura decisión de la Reserva Federal ha superado la perspectiva de crecimiento como la principal obsesión para los inversores, según la encuesta. Eso no quiere decir que la guerra comercial no sea todavía un factor importante, a pesar de la tregua acordada entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre del G-20 en junio.

El índice bursátil de mercados emergentes MSCI ha ampliado sus ganancias tras registrar un avance del 9.2% en la primera mitad de este año, mientras que el indicador de divisas de mercados en desarrollo ha avanzado poco tras ganar un 2.2% durante el mismo período.

A continuación se presentan los resultados de la encuesta del 18 al 26 de junio.

Resultados de la encuesta

A medida que la búsqueda de rendimiento continúa, se espera que los mercados emergentes superen a los países desarrollados.

Asia siguió siendo la región más favorecida en divisas y acciones, mientras que EMEA se deslizó a la última posición en todas las clases de activos.

La moneda y bonos rusos avanzaron respecto a la encuesta anterior, mientras que China mantuvo su primera posición en cuanto a acciones.

Por último, éstas son las perspectivas de inflación, crecimiento y la política monetaria en 11 mercados emergentes:

