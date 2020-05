Las aerolíneas y los aeropuertos deben adoptar aún más medidas contra la propagación de Covid-19, algunas de las cuales implicarían nuevos costos importantes para una industria que ya sufren grandes pérdidas, según un experto en salud pública de Estados Unidos.

Los pasajeros deberán ser examinados para detectar temperaturas altas y todos los empleados deberán usar máscaras y guantes, según revela el testimonio preparado para una audiencia en el Senado por Hilary Godwin, decana de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Washington.

Además dijo que los asientos en el vuelo deberán organizarse de manera que las personas no estén demasiado juntas, y los aeropuertos deberán ser remodelados para promover el distanciamiento social.

La industria de viajes aéreos y las agencias gubernamentales que lo supervisan deben permitir que las consideraciones de salud pública "desempeñen un papel mucho más importante que antes de esta pandemia", dijo Godwin en los comentarios del informe. Ella está entre los cuatro testigos programados para comparecer esta semana ante el Comité de Comercio del Senado de EE.UU. en una audiencia sobre el estado de la industria aérea durante la pandemia de coronavirus.

Si bien la audiencia se llevará a cabo en persona a pesar de las restricciones por el virus, Godwin agradeció al comité por permitirle testificar de forma remota. Su testimonio fue obtenido por Bloomberg News.

Nuevos estándares

Los funcionarios de la industria hicieron eco de algunas de las preocupaciones de Godwin. Según sus testimonios, piden al gobierno federal que cree nuevas pautas y estándares para proteger a los pasajeros y ayudar a restaurar la confianza del público en el tambaleante sector del transporte aéreo.

La funcionaria de salud recomendó cambios dramáticos en el aspecto de los terminales del aeropuerto. Expresó que los pasajeros ya no deberían agruparse en áreas de embarque, en los food courts, como tampoco en las filas para el control de seguridad. “Ahora, debería haber distanciamiento social en todas esas áreas”, dijo.

"La probabilidad de que las personas sanas interactúen con una o más personas infectadas y que no lo sepan aumenta exponencialmente a medida que aumenta el número de personas que pasan por el aeropuerto", dijo en su testimonio escrito.

Otras medidas que plantean que debe considerarse incluyen exigir a los pasajeros o empleados de aviación que certifiquen que están saludables antes de que se les permita viajar o presentarse al trabajo. También puede ser posible evaluar a cada persona antes de ingresar a los aeropuertos, dijo.

“Si bien cada una de las estrategias discutidas aquí viene con limitaciones inherentes y plantea sus propios desafíos logísticos, combinarlas juntas crea una 'red' que ayudará a reducir el riesgo general para los millones de personas que trabajan, viajan usando y se benefician de industria de la aviación cada día ", dijo.

Si bien todas las grandes aerolíneas estadounidenses ahora o pronto requerirán que las azafatas y los pasajeros usen coberturas faciales, los estándares para otros empleados varían. Los inspectores de la Administración de Seguridad del Transporte, por ejemplo, tienen la opción de trabajar sin máscaras.

Del mismo modo, algunas aerolíneas han dicho que están tomando medidas para mantener a los pasajeros separados, pero las políticas varían y algunos vuelos se han empacado a pesar de la fuerte caída de las personas dispuestas a volar.

Las aerolíneas han estado gastando US$ 10 mil millones al mes, ya que el total de pasajeros ha caído más del 90% durante el último mes, según Airlines for America.

No hay duda de que "la industria de las aerolíneas de EE. UU. Emergerá de esta crisis como una mera sombra de lo que fue hace solo tres meses", dijo Nicholas Calio, presidente de Airlines for America, en un testimonio preparado para la audiencia. "Simplemente no hay forma de evitar el impacto económico perjudicial y duradero que esta pandemia tendrá en nuestra industria".

La industria adopta acciones adicionales, como controles de temperatura generalizados y un mayor seguimiento de aquellos que entran en contacto con personas infectadas a bordo de aviones, agregó Calio.

Permisos y subsidios

La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, está considerando usar sus inspectores de aeropuerto para realizar controles de salud de los pasajeros, informó Bloomberg el viernes. No se han tomado decisiones y crea numerosos problemas logísticos difíciles.

Un problema que ha generado críticas es que las aerolíneas no pueden permitirse reembolsar a cada pasajero que canceló un vuelo debido al virus sin entrar en bancarrota. Las aerolíneas han seguido la ley estadounidense que exige reembolsos cuando la propia aerolínea cancela un vuelo, dijo el presidente de Airlines for America.

Eric Fanning, presidente del grupo comercial de la Asociación de Industrias Aeroespaciales, planea decirle a los senadores del Comité de Comercio que las empresas de todos los tamaños en el sector están sopesando los recortes de empleos y los permisos, citando a una empresa que tuvo que despedir a la mitad de su personal de fabricación de motores, según una copia de sus comentarios preparados.

Fanning también planea preguntar sobre si las normas que rigen la ayuda de US$ 17 mil millones ofrecida por el Departamento del Tesoro para las empresas afectadas son demasiado restrictivas según el proyecto de ley.

Miles de aeropuertos en Estados Unidos también están sufriendo graves consecuencias financieras del brote del virus, dijo Todd Hauptli, presidente de la Asociación Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos, en un testimonio preparado para la audiencia.

Los ingresos de un impuesto de boleto evaluado sobre algunos pasajeros de aerolíneas y tarifas de estacionamiento se han desplomado desde principios de marzo, dijo Hauptli. Si bien los US$ 10 mil millones en subsidios de emergencia para aeropuertos aprobados por el Congreso han ayudado, es menos de la mitad de las pérdidas financieras proyectadas, dijo.

Los aeropuertos y otras empresas relacionadas necesitarán ayuda adicional o se arriesgarán a incumplir el pago de los bonos, dijo.

Si bien los aeropuertos están tomando numerosas medidas para mejorar la limpieza y permitir el distanciamiento social, Hauptli también pidió ayuda al Congreso y a las agencias federales.

"Necesitaremos pautas y estándares federales claros y consistentes, especialmente en materia de exámenes de salud, para asegurar que los pasajeros sepan qué esperar cuando lleguen al aeropuerto, independientemente de qué aeropuerto sea o de qué aerolínea estén volando, " él dijo.

No se programó que los líderes sindicales testificaran, pero el sindicato Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA emitió un comunicado de prensa denunciando a las aerolíneas por tomar medidas para reducir el pago de los trabajadores a pesar de que la intención de un paquete de ayuda federal era preservar los empleos.

“Si el Congreso, el Departamento del Tesoro y otros organismos de supervisión no lo controlan, el resultado será una carrera hacia el fondo, que penalizará a las empresas que hacen lo correcto por sus trabajadores al desembolsar subsidios de nómina a los trabajadores como lo pretendía el Congreso”, dijo el sindicato en una carta a los senadores.