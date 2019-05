Adultos estadounidenses gastan cada vez más en videojuegos, acceden desde sus teléfonos

El estadounidense aficionado a los videojuegos promedio tiene 33 años, prefiere jugar desde su teléfono celular y hace grandes desembolsos para acceder a contenidos: un 20% más que hace un año y un 85% más que en el 2015, indicó un reporte.

La investigación anual realizada por la Asociación de Softwares de Entretenimiento (ESA, por su sigla en inglés) fue divulgada en momentos en que los hogares estadounidenses empiezan a redefinir los límites para los niños aficionados a los videojuegos y disponer mejor de los presupuestos para entretenimiento en plena era del streaming.

Los US$ 43,400 millones desembolsados en el 2018 fueron básicamente en contenido, en lugar de equipos o accesorios. Los juegos por pago, como "Call of Duty: Black Ops III", "Red Dead Redemption II" y "NBA 2K19" lideraron las ventas, aunque la lista no incluyó juegos gratuitos como "Fortnite".

"Los videojuegos están tocando una parte esencial de la cultura estadounidense", dijo Stanley Pierre-Louis, presidente interino y jefe ejecutivo de ESA. "Hoy en día son la principal fuente de entretenimiento".

Casi el 65% de los adultos estadounidenses, o más de 164 millones de personas, son aficionadas a los videojuegos. El género más popular son los juegos casuales, con el 65% de los adicionados que usan sus teléfonos, aunque cerca de la mitad utiliza también sus computadoras o consolas.

Los padres están limitando el tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas y usan además las calificaciones sobre los productos para restringir los contenidos. Un 87% de los padres otorga permisos a sus niños para la compra de nuevos videojuegos, de acuerdo al estudio.

Un 46% de los aficionados son mujeres, aunque sus gustos son bastante diferentes a los de los varones, particularmente dependiendo de la edad.

Las jugadores de entre 18 y 34 años prefieren "Candy Crush", "Assassin's Creed" y "Tomb Raider" y suelen jugar más en sus celulares, mientras que los hombres eligen jugar en consolas, particularmente "God of War", "Madden NFL" y "Fortnite."