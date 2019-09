Acusan en EE.UU. a expresidente de Nissan de ocultar millonario pago de retiro por US$ 140 millones La información de la Comisión detalla que, desde el 2009 y hasta su arresto en noviembre de 2018, Ghosn participó en un plan para ocultar, con ayuda de Kelly y sus subordinados en Nissan, más de US$ 90 millones de compensación y tomó medidas para aumentar su asignación de jubilación en más de US$ 50 millones.

